Пользователи обнаружили тайные знаки на селфи Бритни Спирс

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме снимок, на котором позирует практически без макияжа. И хотя некоторые пользователи похвалили ее за такую смену имиджа, многих насторожило напряжение в глазах исполнительницы.

"Кто бы мог подумать, что я только сейчас узнаю, что естественность – это то, к чему надо стремиться. Минимум макияжа – это здорово. Однако, проведя столько лет в кресле визажиста и парикмахера, чтобы выглядеть безупречно, думаю, что естественный образ – это оптимальный путь, чтобы выглядеть моложе и лучше. Да, я знаю, на этой фотографии мои глаза накрашены тушью", – написала Спирс.

Пользователи согласились, такой образ ей очень идет: "Красивая", "Тебе очень идет естественная красота", "Согласна! Уход за кожей (не макияж): увлажняющий крем и бальзам для губ – все что нужно", "Ты выглядишь моложе".

Однако манекенщик Руди Бундини заметил, что Бритни Спирс явно что-то беспокоит. В комментариях он попросил оставить тайный знак, если она вдруг нуждается в помощи.

"Пожалуйста, если вы хотите сказать что-нибудь, свяжитесь со мной в любое время. Если у вас нет доступа к телефону, пожалуйста, используйте желтый цвет в следующем посте, если вы находитесь в опасности", – обратился Бундини (rudybundini).

Спустя час исполнительница опубликовала в инстаграме еще две фотографии. Одну из них с помощью фильтров Спирс сделала более желтой, что заметили многие пользователи.

"Мы все здесь готовы поддержать вас и хотим, чтобы вы знали об этом, – написал Руди Бундини, – Все ведь заметили знак?"

"Вторая картинка вроде желтая. Смотрите", – прокомментировала mayaahedstrom.

"Да, я заметил это сразу. Очень странно", – channyban32.

"А еще желтые шляпы в подписи, и волосы на втором слайде такого же цвета", – подчеркнула bajpai_khnk.

"Я тоже обратила внимание, но что это может значить?" – поинтересовалась ashleynicole_lux.