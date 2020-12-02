МГТУ имени Баумана оштрафовали за несоблюдение требований по коронавирусу
20:32 02.12.2020 (обновлено: 20:51 02.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал Московский государственный технологический университет имени Н.Э. Баумана на 500 тысяч рублей и его проректора на 300 тысяч рублей за несоблюдение COVID-требований, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.
Ранее сообщалось, что дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана.
Отмечается, что от студентов и преподавателей поступали жалобы на несоблюдение в университете COVID-требований, в связи с чем управлением Роспотребнадзора по Москве в октябре проводилось эпидемиологическое расследование в четырёх учебных корпусах вуза, целью которого было установление причин, способствующих распространению коронавируса, а также проведение противоэпидемических мероприятий. Добавляется, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований подтвердились.
"Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ имени Н.Э.Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500.000 рублей. Кроме этого суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и должностного лица -проректора по административной и правовой работе МГТУ имени Н.Э.Баумана и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300.000 рублей", - говорится в сообщении.
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