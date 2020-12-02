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МГТУ имени Баумана оштрафовали за несоблюдение требований по коронавирусу

МГТУ имени Баумана оштрафовали за несоблюдение требований по коронавирусу

Суд оштрафовал Московский государственный технологический университет имени Н.Э. Баумана на 500 тысяч рублей и его проректора на 300 тысяч рублей за... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:32

2020-12-02T20:32

2020-12-02T20:51

мгту имени баумана

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал Московский государственный технологический университет имени Н.Э. Баумана на 500 тысяч рублей и его проректора на 300 тысяч рублей за несоблюдение COVID-требований, сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.Ранее сообщалось, что дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана.Отмечается, что от студентов и преподавателей поступали жалобы на несоблюдение в университете COVID-требований, в связи с чем управлением Роспотребнадзора по Москве в октябре проводилось эпидемиологическое расследование в четырёх учебных корпусах вуза, целью которого было установление причин, способствующих распространению коронавируса, а также проведение противоэпидемических мероприятий. Добавляется, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований подтвердились."Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ имени Н.Э.Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500.000 рублей. Кроме этого суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и должностного лица -проректора по административной и правовой работе МГТУ имени Н.Э.Баумана и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300.000 рублей", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/feyk-1585927721.html

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мгту имени баумана, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва