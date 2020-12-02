https://ria.ru/20201202/samolety-1587278457.html

Самолеты ВКС России смогут использовать аэропорт в Степанакерте

Самолеты ВКС России смогут использовать аэропорт в Степанакерте

Самолеты военно-транспортной авиации РФ для обеспечения гуманитарных центров в Нагорном Карабахе смогут использовать аэропорт в Степанакерте, который возобновит РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T01:22

2020-12-02T01:22

2020-12-02T09:32

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ан-12

ан-26

ил-76

сергей шойгу

степанакерт

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА новости. Самолеты военно-транспортной авиации РФ для обеспечения гуманитарных центров в Нагорном Карабахе смогут использовать аэропорт в Степанакерте, который возобновит работу в первой декаде декабря, сообщил РИА новости источник в местной администрации."В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что "в перспективе в степанакерстком аэропорте смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76".Собеседник агентства уточнил, что ранее, в рамках развертывания миротворческих сил, российские военные борта совершали посадку на аэродроме в Эребуни. Затем миротворцам приходилось совершать трехсоткилометровые марши в Нагонный Карабах наземным транспортом, что существенно усложняло логистику.С 10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня, в регионе развернуты миротворческие силы РФ. С 19 ноября по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Карабахе были сформированы еще пять центров: гуманитарного разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения.

https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

нагорный карабах

степанакерт

ереван

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нагорный карабах, ан-12, ан-26, ил-76, сергей шойгу, степанакерт, ереван, в мире