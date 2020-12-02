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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/samolety-1587278457.html
Самолеты ВКС России смогут использовать аэропорт в Степанакерте
Самолеты ВКС России смогут использовать аэропорт в Степанакерте
Самолеты военно-транспортной авиации РФ для обеспечения гуманитарных центров в Нагорном Карабахе смогут использовать аэропорт в Степанакерте, который возобновит РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T01:22
2020-12-02T09:32
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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степанакерт
ереван
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА новости. Самолеты военно-транспортной авиации РФ для обеспечения гуманитарных центров в Нагорном Карабахе смогут использовать аэропорт в Степанакерте, который возобновит работу в первой декаде декабря, сообщил РИА новости источник в местной администрации."В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что "в перспективе в степанакерстком аэропорте смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76".Собеседник агентства уточнил, что ранее, в рамках развертывания миротворческих сил, российские военные борта совершали посадку на аэродроме в Эребуни. Затем миротворцам приходилось совершать трехсоткилометровые марши в Нагонный Карабах наземным транспортом, что существенно усложняло логистику.С 10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня, в регионе развернуты миротворческие силы РФ. С 19 ноября по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Карабахе были сформированы еще пять центров: гуманитарного разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения.
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нагорный карабах
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нагорный карабах, ан-12, ан-26, ил-76, сергей шойгу, степанакерт, ереван, в мире

Самолеты ВКС России смогут использовать аэропорт в Степанакерте

01:22 02.12.2020 (обновлено: 09:32 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 дек – РИА новости. Самолеты военно-транспортной авиации РФ для обеспечения гуманитарных центров в Нагорном Карабахе смогут использовать аэропорт в Степанакерте, который возобновит работу в первой декаде декабря, сообщил РИА новости источник в местной администрации.
"В первой декаде декабря в Степанакерте заработает старый Ходжалинский аэропорт. В рамках обеспечения открытых в регионе гуманитарных центров сюда будут совершать рейсы военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Также аэродром будут использовать все типы транспортных вертолетов", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "в перспективе в степанакерстком аэропорте смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76".
Собеседник агентства уточнил, что ранее, в рамках развертывания миротворческих сил, российские военные борта совершали посадку на аэродроме в Эребуни. Затем миротворцам приходилось совершать трехсоткилометровые марши в Нагонный Карабах наземным транспортом, что существенно усложняло логистику.
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С 10 ноября в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня, в регионе развернуты миротворческие силы РФ. С 19 ноября по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Карабахе были сформированы еще пять центров: гуманитарного разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАн-12Ан-26Ил-76Сергей ШойгуСтепанакертЕреванВ мире
 
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