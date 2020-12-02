https://ria.ru/20201202/putin-1587315550.html
Путин рассказал о реализации трехстороннего заявления по Карабаху
Путин рассказал о реализации трехстороннего заявления по Карабаху
Трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется, на линии соприкосновения находятся миротворцы, заявил президент ОФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:31
2020-12-02T12:31
2020-12-02T12:52
никол пашинян
обсе
одкб
ильхам алиев
владимир путин
сша
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется, на линии соприкосновения находятся миротворцы, заявил президент ОФ Владимир Путин."В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин отметил, что "всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации"."При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым Минской группой ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями: Россией, США и Францией", - добавил Путин.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html
сша
азербайджан
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Прибытие российских военных медиков в Степанакерт
Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи.
2020-12-02T12:31
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никол пашинян, обсе, одкб, ильхам алиев, владимир путин, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире