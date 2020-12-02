https://ria.ru/20201202/putin-1587315550.html

Путин рассказал о реализации трехстороннего заявления по Карабаху

Путин рассказал о реализации трехстороннего заявления по Карабаху

Трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется, на линии соприкосновения находятся миротворцы, заявил президент ОФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:31

2020-12-02T12:31

2020-12-02T12:52

никол пашинян

обсе

одкб

ильхам алиев

владимир путин

сша

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется, на линии соприкосновения находятся миротворцы, заявил президент ОФ Владимир Путин."В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин отметил, что "всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации"."При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым Минской группой ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями: Россией, США и Францией", - добавил Путин.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

сша

азербайджан

армения

нагорный карабах

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никол пашинян, обсе, одкб, ильхам алиев, владимир путин, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире