https://ria.ru/20201202/plotnikova-1587348096.html

Биография Бориса Плотникова

Биография Бориса Плотникова

Народный артист России Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:49

2020-12-02T14:49

2020-12-02T14:49

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Народный артист России Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области.Окончил Свердловское театральное училище в 1970 году, филологический факультет Уральского университета в 1983 году. В 1969-1978 годах — актер Свердловского ТЮЗа, где играл в спектаклях "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Три мушкетера" Александра Дюма, "Вечно живые" Виктора Розова и другие. В 1978 году Борис Плотников был приглашен в Москву. С 1978 года по 1988 год работал в Московском театре сатиры, где сыграл в спектаклях "Ремонт", "Вишневый сад" Антона Чехова, "Тени", "Бешеные деньги" Александра Островского.В 1988-2002 годах — актер Центрального академического театра Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской Армии). Играл в спектаклях "Павел I" Дмитрия Мережковского, "Идиот" и "Игрок" Федора Достоевского, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "На дне" Максима Горького, "Отелло" и "Много шума из ничего" Уильяма Шекспира, "Скупой" Жана-Батиста Мольера.С 1997 года Борис Плотников работал в Театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), где сыграл главные роли в спектаклях "Камера обскура", "Прощайте… и рукоплещите!", "Похождение" и др.В текущем репертуаре театра играл в спектаклях "Дьявол", "Жена", "Три сестры".С января 2002 года — актер Московского художественного театра имени А.П. Чехова, на сцене которого играл в спектаклях: "Количество" Кэрил Черчилл, "Кабала святош" Михаила Булгакова, "Чайка" Антона Чехова, "Художник, спускающийся по лестнице" Тома Стоппарда, "Женщина с моря" Генрика Ибсена, "Копенгаген" Майкла Фрейна, "Женитьба" Николая Гоголя.Параллельно артист сотрудничал с театром Et Cetera, выступал в авторских вечерах, посвященных поэзии Серебряного века и русскому романсу, играл Пимена в спектакле Петера Штайна "Борис Годунов".Свою карьеру в кино Плотников начал в 1976 году, снявшись в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Всесоюзную известность актеру принесла роль доктора Борменталя в картине "Собачье сердце" (1988). Он также играл роли в картинах: "Емельян Пугачев" (1978), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Лес" (1980), "Две главы из семейной хроники" (1982), "Дублер начинает действовать" (1983), "Обвинение" (1984), "Последняя инспекция" (1985), "Лермонтов" (1985), "Повестка в суд" (1988), "Игра в смерть, или Посторонний" (1991), "Сверчок за очагом" (2001), "Эксперты" (2007), "Крылья империи" (2017), "Годунов" (2018-2019) и других.Борис Плотников преподавал в Российском институте театрального искусства – ГИТИС, где был профессором, руководителем мастерской на кафедре мастерства актера.Артист - автор книги "Моя надежда, мука и награда…".Народный артист России (1998).Награжден орденом Почета (2005).За роль в спектакле Театра Табакова "Прощайте… и рукоплещите!" был удостоен премии "Московская премьера" Фонда К. С. Станиславского (2003). Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003). 2 декабря 2020 года Борис Плотников скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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