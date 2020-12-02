https://ria.ru/20201202/nato-1587429680.html

В Госдуме заявили, что НАТО необходимо обосновывать усиление альянса

В Госдуме заявили, что НАТО необходимо обосновывать усиление альянса

НАТО необходимо обосновывать усиление военного союза, а Россия для укрепления международных позиций должна развивать экономику, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T23:03

2020-12-02T23:03

2020-12-02T23:03

александр шерин

черное море

нагорный карабах

госдума рф

нато

йенс столтенберг

азербайджан

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. НАТО необходимо обосновывать усиление военного союза, а Россия для укрепления международных позиций должна развивать экономику, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.Ранее НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, организация отвечает на это усилением своего присутствия в этом регионе. Генсек альянса Йенс Столтенберг также сообщил, что союзники по НАТО готовы продолжать инвестировать в оборону, и на саммите в 2021 году будут представлены рекомендации по усилению альянса."Конечно, блоку НАТО необходимо обосновывать в том числе то, что они заставляют своих союзников тратить больше на оборону, они должны обосновывать такие высокие траты", - сказал Шерин.По мнению депутата, выпады альянса в адрес России могут быть связаны с темой Нагорного Карабаха и действиями Турции и Азербайджана."Это наводит на мысль наших противников по блоку НАТО, что у РФ есть какие-то слабые стороны, поэтому они будут на это давить, будут пытаться делать какие-то заявления, обвинять РФ в том, что она как-то себя неправильно ведет, поэтому они усиливают свое присутствие … Они выбирают, кого обозначить в качестве врага потенциального. Видимо, они считают, что РФ в этом плане более удобный противник, которого можно безнаказанно обвинять", - добавил Шерин.Парламентарий подчеркнул, что Россия для укрепления своего положения на международной арене должна укреплять свою экономику и повышать благосостояние людей."Таким образом, будет больше осуществляться отчислений на усиление обороноспособности страны, влияние страны на другие государства, заинтересованность других стран сотрудничать с РФ в различных отраслях. Естественно, Россия будет демонстрировать свою силу не только в военном, но и в экономическом плане", - считает Шерин.

https://ria.ru/20201201/nato-1587143826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/voyna-1583923849.html

черное море

нагорный карабах

азербайджан

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александр шерин, черное море, нагорный карабах, госдума рф, нато, йенс столтенберг, азербайджан