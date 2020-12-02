https://ria.ru/20201202/nakazanie-1587296835.html

Минцифры объяснило инициативу ввести санкции за цензуру против СМИ

Минцифры объяснило инициативу ввести санкции за цензуру против СМИ

Директор департамента госполитики в области средств массовой информации Минцифры Екатерина Ларина назвала вынужденной мерой законопроект о санкциях за цензуру... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:11

2020-12-02T11:11

2020-12-02T12:06

антон горелкин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Директор департамента госполитики в области средств массовой информации Минцифры Екатерина Ларина назвала вынужденной мерой законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ.Документ поступил в Госдуму 19 ноября. Его авторы предложили блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные интернет-ресурсы, которые "нарушают основные права и свободы россиян". Это может коснуться Twitter, Facebook, YouTube и других. Инициативу уже поддержал Роскомнадзор.Глобальные платформы, по словам представителя министерства, "узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории", и на этом фоне они начинают блокировать доступ к российским медиа, что находится "за гранью добра и зла"."Под видом противодействия фейк-ньюс, пропаганде мы видим примеры, на самом деле, самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением, причем общественным мнением глобальной аудитории", — подчеркнула Ларина.Россия, как уточнила представитель Минцифры, идет "по пути предельно прозрачной, понятной правовой конструкции": практика регулирования интернета построена на законодательных нормах, а блокировки осуществляются на основании решений суда, генпрокурора или иных уполномоченных органов. При этом западные интернет-площадки осуществляют модерацию посредством закрытых механизмов принятия решений, отметила она.Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1", "Царьград", Anna News, News Front, "Крым 24" и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/runet-1582338030.html

https://ria.ru/20201119/simonyan-1585373666.html

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антон горелкин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество