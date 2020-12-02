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https://ria.ru/20201202/moskva-1587340986.html
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний тур в Москву
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний тур в Москву
Представители туркомпаний и гостиниц говорят о минимальной загрузке столичных отелей в дни новогодних праздников, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:46
2020-12-02T21:46
коронавирус в россии
куда поехать
куда сходить
отели
цены
туристы
праздник
туризм
туризм
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представители туркомпаний и гостиниц говорят о минимальной загрузке столичных отелей в дни новогодних праздников, сообщает TourDom.ru.По состоянию на 1 декабря еще свободно около 80 процентов мест. Причины очевидны: иностранцы не могут въехать в Россию, а турпоток из регионов в условиях коронавирусных ограничений слишком мал. Кроме того, новогодние праздники в столице впервые пройдут без школьных групп, которые давали хорошую загрузку многим гостиницам. "Обычно туристы едут в Москву на Новый год с целью сходить в музеи, на выставки, на ярмарки, с детьми на елки. Сейчас елок нет, музеи и ярмарки не работают, ощущения праздника нет. Отели забронированы на 15–20 процентов от общего объема. А в прошлые годы этот показатель составлял в конце ноября 60 процентов", — рассказывает владелица трехзвездочной гостиницы Анна Боровикова.Те, кто планирует отправиться на каникулы, выбирают не столицу. "Москва сейчас не продается вообще никак. В основном бронируют Сочи, Петербург, Красную Поляну, в меньшем объеме есть заявки на Калининградскую область, Шерегеш и другие курорты", — говорит директор сети турагентств Светлана Столярова.Тем не менее, даже с учетом тревожной ситуации по коронавирусу, желающие приехать в Москву все же есть — ведь цены на размещение сейчас минимальны. "Проживание начинается от 1200 рублей в сутки в мини-гостиницах и от двух тысяч рублей в стандартных, хороших отелях, включая завтраки", — привела пример руководитель PR-отдела национального туроператора Лариса Аханова. По словам участников рынка, путевку в столицу на три дня можно приобрести за 4500 рублей на человека.Из развлечений доступны — поездки в Коломенское, Царицыно, экскурсия вокруг Кремля. Можно посетить катки или устроить шопинг — магазины работают.
https://ria.ru/20201202/stolitsa-1587024394.html
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коронавирус в россии, куда поехать, куда сходить , отели, цены, туристы, праздник, туризм, красная поляна, новости - туризм, новый год, москва, калининградская область, сочи, санкт-петербург

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний тур в Москву

21:46 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Гости на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представители туркомпаний и гостиниц говорят о минимальной загрузке столичных отелей в дни новогодних праздников, сообщает TourDom.ru.
По состоянию на 1 декабря еще свободно около 80 процентов мест. Причины очевидны: иностранцы не могут въехать в Россию, а турпоток из регионов в условиях коронавирусных ограничений слишком мал.
Кроме того, новогодние праздники в столице впервые пройдут без школьных групп, которые давали хорошую загрузку многим гостиницам.
"Обычно туристы едут в Москву на Новый год с целью сходить в музеи, на выставки, на ярмарки, с детьми на елки. Сейчас елок нет, музеи и ярмарки не работают, ощущения праздника нет. Отели забронированы на 15–20 процентов от общего объема. А в прошлые годы этот показатель составлял в конце ноября 60 процентов", — рассказывает владелица трехзвездочной гостиницы Анна Боровикова.
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Те, кто планирует отправиться на каникулы, выбирают не столицу. "Москва сейчас не продается вообще никак. В основном бронируют Сочи, Петербург, Красную Поляну, в меньшем объеме есть заявки на Калининградскую область, Шерегеш и другие курорты", — говорит директор сети турагентств Светлана Столярова.
Тем не менее, даже с учетом тревожной ситуации по коронавирусу, желающие приехать в Москву все же есть — ведь цены на размещение сейчас минимальны. "Проживание начинается от 1200 рублей в сутки в мини-гостиницах и от двух тысяч рублей в стандартных, хороших отелях, включая завтраки", — привела пример руководитель PR-отдела национального туроператора Лариса Аханова. По словам участников рынка, путевку в столицу на три дня можно приобрести за 4500 рублей на человека.
Из развлечений доступны — поездки в Коломенское, Царицыно, экскурсия вокруг Кремля. Можно посетить катки или устроить шопинг — магазины работают.
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ТуризмКоронавирус в Россиикуда поехатькуда сходитьОтелиЦенытуристыПраздникТуризмКрасная ПолянаНовости - ТуризмНовый годМоскваКалининградская областьСочиСанкт-Петербург
 
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