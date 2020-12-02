https://ria.ru/20201202/karabakh-1587353584.html
Минобороны НКР опубликовало новый список с фамилиями погибших военных
Минобороны НКР опубликовало новый список с фамилиями погибших военных
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в среду новый список военных, погибших во время эскалации в Карабахе, в него включены... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:10
2020-12-02T15:10
2020-12-02T15:17
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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ЕРЕВАН, 2 дек - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в среду новый список военных, погибших во время эскалации в Карабахе, в него включены 34 фамилии.Согласно спискам оборонного ведомства республики, обновленным в последний раз 27 ноября, число погибших составляло 1711. В среду был опубликован новый список с 34 фамилиями. Даты гибели военнослужащих не указываются.Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных во время эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587322441.html
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-12-02T15:10
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире