https://ria.ru/20201202/karabakh-1587326017.html
Путин призвал страны ОДКБ и СНГ оказать гуманитарную помощь в Карабахе
Путин призвал страны ОДКБ и СНГ оказать гуманитарную помощь в Карабахе
Россия заинтересована в подключении всех партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ для гуманитарной помощи людям в Карабахе, заявил... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:15
2020-12-02T13:15
2020-12-02T13:15
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
снг
одкб
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в подключении всех партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ для гуманитарной помощи людям в Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами. Естественно, мы заинтересованы в подключении гуманитарных усилий всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями", - сказал он на саммите ОДКБ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html
нагорный карабах
баку
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армения
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Прибытие российских военных медиков в Степанакерт
Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи.
2020-12-02T13:15
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никол пашинян, нагорный карабах, снг, одкб, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире