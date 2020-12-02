https://ria.ru/20201202/karabakh-1587326017.html

Путин призвал страны ОДКБ и СНГ оказать гуманитарную помощь в Карабахе

Путин призвал страны ОДКБ и СНГ оказать гуманитарную помощь в Карабахе

Россия заинтересована в подключении всех партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ для гуманитарной помощи людям в Карабахе, заявил... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:15

2020-12-02T13:15

2020-12-02T13:15

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

снг

одкб

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в подключении всех партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ для гуманитарной помощи людям в Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская сторона в координации с Ереваном и Баку уже занимается всеми этими вопросами. Естественно, мы заинтересованы в подключении гуманитарных усилий всех наших партнеров по ОДКБ и СНГ. Обсуждаем также возможности сотрудничества с другими международными организациями", - сказал он на саммите ОДКБ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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Прибытие российских военных медиков в Степанакерт Российские военные медики начали прибывать в Степанакерт, там уже находятся более 60 врачей, среди них хирурги, анестезиологи, терапевты и эпидемиологи. 2020-12-02T13:15 true PT0M38S

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никол пашинян, нагорный карабах, снг, одкб, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире