https://ria.ru/20201202/karabakh-1587322441.html

Путин призвал помочь людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Карабахе

Путин призвал помочь людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Карабахе

Важно сообща оказать помощь людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:02

2020-12-02T13:02

2020-12-02T13:02

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

одкб

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Важно сообща оказать помощь людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе людям, в районе боевых действий. Оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев. С восстановлением разрушенной инфраструктуры. С защитой памятников истории, религии и культуры", - сказал он на саммите ОДКБ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-12-02T13:02 true PT1M31S

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никол пашинян, нагорный карабах, одкб, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире