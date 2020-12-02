Медицинский отряд Минобороны приступил к приему пациентов из Карабаха
05:15 02.12.2020 (обновлено: 05:29 02.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийская военнослужащая закрепляет тент на каркасном модуле на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Медицинский отряд спецназначения (МОСН) в Степанакерте приступил к приему первых пациентов из Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны России.
"Около 70 местных жителей обратились за медицинской помощью к специалистам медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России, развернутого в Степанакерте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обращения жителей, в основном, были связаны с обострением заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы. Кроме того, к медикам приходили за стоматологической помощью.
В составе подразделения МОСН прибыли более 100 военных медицинских специалистов, в том числе хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
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В каждый отряд входит лабораторно-диагностическое отделение, способное проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки. Также у МОСН есть автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи до 40 пациентам в сутки и операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.