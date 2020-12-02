https://ria.ru/20201202/karabakh-1587266725.html

Медицинский отряд Минобороны приступил к приему пациентов из Карабаха

Медицинский отряд Минобороны приступил к приему пациентов из Карабаха

Медицинский отряд спецназначения (МОСН) в Степанакерте приступил к приему первых пациентов из Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:15

2020-12-02T05:15

2020-12-02T05:29

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

ереван

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Медицинский отряд спецназначения (МОСН) в Степанакерте приступил к приему первых пациентов из Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны России.Отмечается, что обращения жителей, в основном, были связаны с обострением заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы. Кроме того, к медикам приходили за стоматологической помощью.В составе подразделения МОСН прибыли более 100 военных медицинских специалистов, в том числе хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.В каждый отряд входит лабораторно-диагностическое отделение, способное проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки. Также у МОСН есть автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи до 40 пациентам в сутки и операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html

https://ria.ru/20201201/voennoplennye-1587204141.html

нагорный карабах

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире