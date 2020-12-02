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Минцифры: Россия должна стимулировать развитие своих интернет-платформ
Минцифры: Россия должна стимулировать развитие своих интернет-платформ
Россия параллельно с совершенствованием законодательного регулирования деятельности западных интернет-площадок должна стимулировать развитие собственных... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:49
2020-12-02T11:49
антон горелкин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия параллельно с совершенствованием законодательного регулирования деятельности западных интернет-площадок должна стимулировать развитие собственных платформ, заявила директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры РФ Екатерина Ларина, отметив, что "язык манипуляций и злоупотребления силой" она не поддерживает.Ранее законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект."Конечно, нам нужно поддерживать свои сервисы. Конечно, нам нужно параллельно с законодательным регулированием стимулировать развитие собственных платформ и собственных площадок", — сказала Ларина на общественных слушаниях законопроекта о наказании для иностранных сайтов за интернет-цензуру против российских граждан.Однако, по мнению представителя Минцифры РФ, "переходить на тот же язык манипуляций и злоупотреблений силой", как это делают западные площадки и западные власти, неправильно."Я считаю, мы цивилизованно и ответственно должны двигаться по пути регулирования, прозрачного регулирования и разъяснения нашей позиции", — добавила Ларина.
https://ria.ru/20200929/tsenzura-1577940618.html
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антон горелкин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество

Минцифры: Россия должна стимулировать развитие своих интернет-платформ

11:49 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина на международном форуме по кибербезопасности - "Cyber Security Forum 2017" в Москве. 7 февраля 2017
Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина на международном форуме по кибербезопасности - Cyber Security Forum 2017 в Москве. 7 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия параллельно с совершенствованием законодательного регулирования деятельности западных интернет-площадок должна стимулировать развитие собственных платформ, заявила директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры РФ Екатерина Ларина, отметив, что "язык манипуляций и злоупотребления силой" она не поддерживает.
Ранее законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.
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"Конечно, нам нужно поддерживать свои сервисы. Конечно, нам нужно параллельно с законодательным регулированием стимулировать развитие собственных платформ и собственных площадок", — сказала Ларина на общественных слушаниях законопроекта о наказании для иностранных сайтов за интернет-цензуру против российских граждан.
Однако, по мнению представителя Минцифры РФ, "переходить на тот же язык манипуляций и злоупотреблений силой", как это делают западные площадки и западные власти, неправильно.
"Я считаю, мы цивилизованно и ответственно должны двигаться по пути регулирования, прозрачного регулирования и разъяснения нашей позиции", — добавила Ларина.
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Антон ГорелкинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФТехнологииОбщество
 
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