Минцифры: Россия должна стимулировать развитие своих интернет-платформ
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина на международном форуме по кибербезопасности - "Cyber Security Forum 2017" в Москве. 7 февраля 2017
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия параллельно с совершенствованием законодательного регулирования деятельности западных интернет-площадок должна стимулировать развитие собственных платформ, заявила директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры РФ Екатерина Ларина, отметив, что "язык манипуляций и злоупотребления силой" она не поддерживает.
Ранее законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ был внесен в Госдуму. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из авторов проекта Антон Горелкин. Роскомнадзор поддерживает законопроект.
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"Конечно, нам нужно поддерживать свои сервисы. Конечно, нам нужно параллельно с законодательным регулированием стимулировать развитие собственных платформ и собственных площадок", — сказала Ларина на общественных слушаниях законопроекта о наказании для иностранных сайтов за интернет-цензуру против российских граждан.
Однако, по мнению представителя Минцифры РФ, "переходить на тот же язык манипуляций и злоупотреблений силой", как это делают западные площадки и западные власти, неправильно.
"Я считаю, мы цивилизованно и ответственно должны двигаться по пути регулирования, прозрачного регулирования и разъяснения нашей позиции", — добавила Ларина.