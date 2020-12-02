Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/forum-1587285511.html
На Форуме "Сделано в России" обсудят лучшие практики регионов
На Форуме "Сделано в России" обсудят лучшие практики регионов
Круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:30
2020-12-02T10:38
россия
российский экспортный центр (рэц)
антон алиханов
вероника никишина
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
агентство стратегических инициатив (аси)
александр бречалов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587289317_0:60:1081:668_1400x0_80_0_0_47f922f21891e9bc3a92cf99db45d5d0.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и фондом Росконгресс. Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ. В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия. Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом. Так, в 13.45 пройдет круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", который будет посвящен вопросам роли региональных властей в развитии экспорта, реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, экспортная стратегия региона. Участники круглого стола поделятся опытом организации региональной экспортной команды, формирования регионального инструментария поддержки, как должен "работать" на экспортера бренд региона.На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Модератором выступит генеральный директор, ООО "Проектные сервисы" Андрей Бадин. "Круглый стол пройдет в непривычном формате. У нас не будет сухих докладов о развитии экспорта в субъектах Российской федерации. Вместо этого мы сделаем мастер-классы от глав регионов России. Они сами расскажут о лучших практиках, которые есть у них, с какими сложностями столкнулся регион и как их преодолели. Конечно, у нас большая страна и нельзя найти универсальное решение для проблем сразу всех регионов. Однако мы выявляем и затем внедряем лучшие региональные практики. Мы подробнее расскажем, сколько достойных практик уже есть: это и успехи в электронной коммерции, и развитие экспортной инфраструктуры, и формирование успешного регионального бренда. Также мы расскажем, как успех одного региона можно тиражировать", - подчеркнула генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника НикишинаПрямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.
https://ria.ru/20201201/eksportnyy-forum-1587182966.html
https://ria.ru/20201201/it-sektor-1587229043.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587289317_0:270:1081:1081_1400x0_80_0_0_78c07688c110c80ea3b90f00a5d1a34c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российский экспортный центр (рэц), антон алиханов, вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, агентство стратегических инициатив (аси), александр бречалов, экономика

На Форуме "Сделано в России" обсудят лучшие практики регионов

10:30 02.12.2020 (обновлено: 10:38 02.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба РЭЦМеждународный экспортный форум"Сделано в России"
Международный экспортный форумСделано в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и фондом Росконгресс.
Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.
Международный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 16:13
Международный экспортный форум "Сделано в России"9 декабря в 10:50 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Международный экспортный форум "Сделано в России".
В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.
Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.
Так, в 13.45 пройдет круглый стол "Слово за регионами. Мастер-класс от губернаторов. Лучшие практики", который будет посвящен вопросам роли региональных властей в развитии экспорта, реализации Регионального экспортного стандарта 2.0, экспортная стратегия региона. Участники круглого стола поделятся опытом организации региональной экспортной команды, формирования регионального инструментария поддержки, как должен "работать" на экспортера бренд региона.
На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Республики Удмуртия Александр Бречалов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Модератором выступит генеральный директор, ООО "Проектные сервисы" Андрей Бадин.
"Круглый стол пройдет в непривычном формате. У нас не будет сухих докладов о развитии экспорта в субъектах Российской федерации. Вместо этого мы сделаем мастер-классы от глав регионов России. Они сами расскажут о лучших практиках, которые есть у них, с какими сложностями столкнулся регион и как их преодолели. Конечно, у нас большая страна и нельзя найти универсальное решение для проблем сразу всех регионов. Однако мы выявляем и затем внедряем лучшие региональные практики. Мы подробнее расскажем, сколько достойных практик уже есть: это и успехи в электронной коммерции, и развитие экспортной инфраструктуры, и формирование успешного регионального бренда. Также мы расскажем, как успех одного региона можно тиражировать", - подчеркнула генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина
Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 19:23
В Пермском крае будет развиваться IT-сектор
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Антон АлихановВероника НикишинаАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрАгентство стратегических инициатив (АСИ)Александр БречаловЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
16:41Израиль планирует закупить полтора миллиона доз вакцины "Спутник V"
16:41Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе
Лента новостейМолния