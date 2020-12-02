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В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна
Шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:39
2020-12-03T06:40
беспорядки в ереване
дашнакцутюн
никол пашинян
арцвик минасян
ильхам алиев
процветающая армения
баку
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Акция, организованная молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн", стартовала у памятника композитору Араму Хачатуряну. Полиция в действия протестующих не вмешивается, следит лишь за тем, чтобы они не мешали движению транспорта, задержанных нет. Участники выкрикивают лозунги, обвиняя премьер-министра Армении в предательстве.Перед началом шествия представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян заявил, что в четверг оппозиция планирует обнародовать "дорожную карту своих решительных действий".Ранее депутат парламента от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что на 5 декабря запланирован "общенациональный митинг".В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/pashinyan-1587228910.html
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Кадры митинга у здания правительства в Ереване
Как сообщает корреспондент @SputnikArmenia с места событий, участники акции требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, арцвик минасян, ильхам алиев, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире

В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

18:39 02.12.2020 (обновлено: 06:40 03.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн", стартовала у памятника композитору Араму Хачатуряну. Полиция в действия протестующих не вмешивается, следит лишь за тем, чтобы они не мешали движению транспорта, задержанных нет. Участники выкрикивают лозунги, обвиняя премьер-министра Армении в предательстве.
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Перед началом шествия представитель партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян заявил, что в четверг оппозиция планирует обнародовать "дорожную карту своих решительных действий".
Ранее депутат парламента от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что на 5 декабря запланирован "общенациональный митинг".
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Беспорядки в ЕреванеДашнакцутюнНикол ПашинянАрцвик МинасянИльхам АлиевПроцветающая АрменияБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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