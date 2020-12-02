Армянская оппозиция выбрала кандидата на пост премьера
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 2 дек - РИА Новости. Армянская оппозиция назовет своего кандидата на пост премьер-министра страны 3 декабря, сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя партии "Дашнакцутюн" Арцвика Минасяна.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
"Завтра… мы объявим о наших действиях и назовем кандидатуру на пост премьер-министра", - цитирует агентство слова Минасяна.
Он напомнил, что хотя в среду был отменен ряд ограничений, связанных с военным положением, но сам правовой режим остается в силе. По мнению представителя "Дашнакцутюн", премьер хочет удержать власть.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.