https://ria.ru/20201202/armeniya-1587431802.html

Армянская оппозиция выбрала кандидата на пост премьера

Армянская оппозиция выбрала кандидата на пост премьера

Армянская оппозиция назовет своего кандидата на пост премьер-министра страны 3 декабря, сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя партии "Дашнакцутюн" РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T23:38

2020-12-02T23:38

2020-12-02T23:38

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 дек - РИА Новости. Армянская оппозиция назовет своего кандидата на пост премьер-министра страны 3 декабря, сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя партии "Дашнакцутюн" Арцвика Минасяна.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест."Завтра… мы объявим о наших действиях и назовем кандидатуру на пост премьер-министра", - цитирует агентство слова Минасяна.Он напомнил, что хотя в среду был отменен ряд ограничений, связанных с военным положением, но сам правовой режим остается в силе. По мнению представителя "Дашнакцутюн", премьер хочет удержать власть.Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/armeniya-1587321606.html

баку

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире