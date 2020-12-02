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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/aeroport-1587262497.html
Советник главы НКР подтвердил скорое открытие аэропорта в Степанакерте
Советник главы НКР подтвердил скорое открытие аэропорта в Степанакерте
Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян подтвердил РИА Новости скорое открытие аэропорта в Карабахе, однако не назвал дат. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:03
2020-12-02T02:03
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
ереван
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян подтвердил РИА Новости скорое открытие аэропорта в Карабахе, однако не назвал дат.Аэропорт близ Степанакерта был построен в 1974 году. В основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Ранее сообщалось, что министерство обороны России развернуло на территории аэропорта Степанакерта модули военного госпиталя - он будет оказывать медицинскую помощь как служащим миротворческого контингента, так и местным жителям.
https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Советник главы НКР подтвердил скорое открытие аэропорта в Степанакерте

02:03 02.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтепанакертский аэропорт, расположенный в населённом пункте Ходжалы, в 10 км к северо-востоку от города Степанакерта самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах. Архивное фото
Степанакертский аэропорт, расположенный в населённом пункте Ходжалы, в 10 км к северо-востоку от города Степанакерта самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян подтвердил РИА Новости скорое открытие аэропорта в Карабахе, однако не назвал дат.
"Трудно сказать (когда заработает аэропорт)… В очень ближайшем будущем, скажем так", - сказал Бабаян.
Аэропорт близ Степанакерта был построен в 1974 году. В основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Ранее сообщалось, что министерство обороны России развернуло на территории аэропорта Степанакерта модули военного госпиталя - он будет оказывать медицинскую помощь как служащим миротворческого контингента, так и местным жителям.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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