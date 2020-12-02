Советник главы НКР подтвердил скорое открытие аэропорта в Степанакерте
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтепанакертский аэропорт, расположенный в населённом пункте Ходжалы, в 10 км к северо-востоку от города Степанакерта самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян подтвердил РИА Новости скорое открытие аэропорта в Карабахе, однако не назвал дат.
"Трудно сказать (когда заработает аэропорт)… В очень ближайшем будущем, скажем так", - сказал Бабаян.
Аэропорт близ Степанакерта был построен в 1974 году. В основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Ранее сообщалось, что министерство обороны России развернуло на территории аэропорта Степанакерта модули военного госпиталя - он будет оказывать медицинскую помощь как служащим миротворческого контингента, так и местным жителям.
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