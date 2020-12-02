https://ria.ru/20201202/aeroport-1587262497.html

Советник главы НКР подтвердил скорое открытие аэропорта в Степанакерте

Советник главы НКР подтвердил скорое открытие аэропорта в Степанакерте

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян подтвердил РИА Новости скорое открытие аэропорта в Карабахе, однако не назвал дат. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:03

2020-12-02T02:03

2020-12-02T02:03

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

ереван

баку

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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян подтвердил РИА Новости скорое открытие аэропорта в Карабахе, однако не назвал дат.Аэропорт близ Степанакерта был построен в 1974 году. В основном рейсы были в Ереван и Баку. В годы карабахского конфликта в начале 90-х годов аэропорт служил для военных нужд. Затем он не эксплуатировался. После реконструкции аэропорт был технически готов к эксплуатации уже в 2012 году, однако Баку предупредил, что будет рассматривать полеты в Степанакерт как нарушение воздушного пространства Азербайджана и не исключает, что будет принуждать самолеты к посадке. Регулярного гражданского авиасообщения не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Ранее сообщалось, что министерство обороны России развернуло на территории аэропорта Степанакерта модули военного госпиталя - он будет оказывать медицинскую помощь как служащим миротворческого контингента, так и местным жителям.

https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

ереван

баку

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире