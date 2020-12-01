https://ria.ru/20201201/zara-1587177214.html

Зара показала, с кем снимается в "Голубом огоньке"

Зара показала, с кем снимается в "Голубом огоньке"

Зара разместила в Instagram фото со съемок новогодней программы. "Голубому огоньку и празднику быть!" – подписала его певица. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:33

2020-12-01T16:33

2020-12-01T16:33

шоубиз

зара (певица)

знаменитости

звезды

новый год

лев лещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587177182_0:106:1574:991_1400x0_80_0_0_c60f97d992ed7eeebbeb41ca5a75e47d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Зара разместила в Instagram фото со съемок новогодней программы. "Голубому огоньку и празднику быть!" – подписала его певица.На снимке Зара стоит в окружении Льва Лещенко и ведущего телеканала "Россия 1" Эрнеста Мацкявичюса."Будем встречать этот Новый год вместе с вами", – сообщает певица."Спасибо любимому зрителю, что каждый год вы встречаете праздничную ночь вместе с нами. Что всегда рады и всегда ждете. Для артиста это лучший подарок", – пишет Зара.В ноябре бурную реакцию вызвало предложение Валерия Меладзе бойкотировать съемки новогодних программ, чтобы привлечь внимание к проблемам артистов из-за коронавирусных ограничений.Позже он пояснил, что это был не призыв к бойкоту, а "гипотетическое" предложение.Слова Меладзе сразу же стали активно комментировать его коллеги по шоу-бизнесу. Поддержали певца далеко не все.Высказался по этому вопросу и Лев Лещенко. Он заявил, что отчасти Меладзе прав, но вопрос следует ставить по-другому. "Если телевизионные съемки проходят, тогда люди должны за это получать просто какие-то гонорары", – отметил артист.При этом некоторые представители российской эстрады заявили, что в телеэфирах (в том числе новогодних) надо дать дорогу молодым исполнителям.Продюсер Виктор Дробыш считает, что новогодние шоу освежило бы участие таких музыкантов, как, например, Моргенштерн и группа Little Big.Однако с ним не согласен лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. По его мнению, такие исполнители будут смотреться на "голубых огоньках" неуместно, поскольку у них – другая аудитория.

https://ria.ru/20201127/meladze-1586680262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зара (певица), знаменитости, звезды, новый год, лев лещенко