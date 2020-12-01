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Шоубиз
https://ria.ru/20201201/zara-1587177214.html
Зара показала, с кем снимается в "Голубом огоньке"
Зара показала, с кем снимается в "Голубом огоньке"
Зара разместила в Instagram фото со съемок новогодней программы. "Голубому огоньку и празднику быть!" – подписала его певица. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:33
2020-12-01T16:33
шоубиз
зара (певица)
знаменитости
звезды
новый год
лев лещенко
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Зара разместила в Instagram фото со съемок новогодней программы. "Голубому огоньку и празднику быть!" – подписала его певица.На снимке Зара стоит в окружении Льва Лещенко и ведущего телеканала "Россия 1" Эрнеста Мацкявичюса."Будем встречать этот Новый год вместе с вами", – сообщает певица."Спасибо любимому зрителю, что каждый год вы встречаете праздничную ночь вместе с нами. Что всегда рады и всегда ждете. Для артиста это лучший подарок", – пишет Зара.В ноябре бурную реакцию вызвало предложение Валерия Меладзе бойкотировать съемки новогодних программ, чтобы привлечь внимание к проблемам артистов из-за коронавирусных ограничений.Позже он пояснил, что это был не призыв к бойкоту, а "гипотетическое" предложение.Слова Меладзе сразу же стали активно комментировать его коллеги по шоу-бизнесу. Поддержали певца далеко не все.Высказался по этому вопросу и Лев Лещенко. Он заявил, что отчасти Меладзе прав, но вопрос следует ставить по-другому. "Если телевизионные съемки проходят, тогда люди должны за это получать просто какие-то гонорары", – отметил артист.При этом некоторые представители российской эстрады заявили, что в телеэфирах (в том числе новогодних) надо дать дорогу молодым исполнителям.Продюсер Виктор Дробыш считает, что новогодние шоу освежило бы участие таких музыкантов, как, например, Моргенштерн и группа Little Big.Однако с ним не согласен лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. По его мнению, такие исполнители будут смотреться на "голубых огоньках" неуместно, поскольку у них – другая аудитория.
https://ria.ru/20201127/meladze-1586680262.html
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зара (певица), знаменитости, звезды, новый год, лев лещенко

Зара показала, с кем снимается в "Голубом огоньке"

16:33 01.12.2020
 
© Фото : @zara_musicФотография из Instagram-аккаунта певицы Зары
Фотография из Instagram-аккаунта певицы Зары - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : @zara_music
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Зара разместила в Instagram фото со съемок новогодней программы. "Голубому огоньку и празднику быть!" – подписала его певица.
На снимке Зара стоит в окружении Льва Лещенко и ведущего телеканала "Россия 1" Эрнеста Мацкявичюса.
"Будем встречать этот Новый год вместе с вами", – сообщает певица.
"Спасибо любимому зрителю, что каждый год вы встречаете праздничную ночь вместе с нами. Что всегда рады и всегда ждете. Для артиста это лучший подарок", – пишет Зара.
В ноябре бурную реакцию вызвало предложение Валерия Меладзе бойкотировать съемки новогодних программ, чтобы привлечь внимание к проблемам артистов из-за коронавирусных ограничений.
Позже он пояснил, что это был не призыв к бойкоту, а "гипотетическое" предложение.
Слова Меладзе сразу же стали активно комментировать его коллеги по шоу-бизнесу. Поддержали певца далеко не все.
Высказался по этому вопросу и Лев Лещенко. Он заявил, что отчасти Меладзе прав, но вопрос следует ставить по-другому. "Если телевизионные съемки проходят, тогда люди должны за это получать просто какие-то гонорары", – отметил артист.
При этом некоторые представители российской эстрады заявили, что в телеэфирах (в том числе новогодних) надо дать дорогу молодым исполнителям.
Продюсер Виктор Дробыш считает, что новогодние шоу освежило бы участие таких музыкантов, как, например, Моргенштерн и группа Little Big.
Однако с ним не согласен лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. По его мнению, такие исполнители будут смотреться на "голубых огоньках" неуместно, поскольку у них – другая аудитория.
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 19:03
Меладзе оценил попадание в рейтинг "нежелательных артистов" на огоньках
 
ШоубизЗара (певица)ЗнаменитостизвездыНовый годЛев Лещенко
 
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