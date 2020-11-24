Кортнев объяснил, почему Little Big нет места на "голубых огоньках"
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Музыкант и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в интервью изданию НСН заявил, что Моргенштерн и группа Little Big будут неуместно смотреться на "голубых огоньках".
"Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике", — считает Кортнев.
По его мнению, "новогодние огоньки можно тихо удалить, и всем нам будет только лучше".
Ранее Виктор Дробыш отметил, что участие хайповых музыкантов в новогодних шоу освежило бы эти передачи. По мнению продюсера и композитора, из-за того, что в "голубых огоньках" каждый год выступают одни и те же артисты, у зрителей пропал к ним интерес.
"Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького", — подчеркнул Дробыш.
Ранее аналогичное мнение высказал Прохор Шаляпин. Он также считает, что в телеэфирах надо дать дорогу молодым исполнителям.
Эта дискуссия в среде представителей шоу-бизнеса началась после того, как певец Валерий Меладзе привлек внимание к трудному положению артистов из-за ограничений по коронавирусу и высказал мнение, что, возможно, им стоит проигнорировать участие в новогодних шоу.
Позже он пояснил, что это было гипотетическое предложение, а не призыв к бойкоту.