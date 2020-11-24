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Шоубиз
https://ria.ru/20201124/little-big-1586065386.html
Кортнев объяснил, почему Little Big нет места на "голубых огоньках"
Кортнев объяснил, почему Little Big нет места на "голубых огоньках"
Музыкант и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в интервью изданию НСН заявил, что Моргенштерн и группа Little Big будут неуместно смотреться на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T23:55
2020-11-24T23:55
новый год
знаменитости
звезды
виктор дробыш
несчастный случай
валерий меладзе
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
little big
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Музыкант и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в интервью изданию НСН заявил, что Моргенштерн и группа Little Big будут неуместно смотреться на "голубых огоньках"."Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике", — считает Кортнев.Ранее Виктор Дробыш отметил, что участие хайповых музыкантов в новогодних шоу освежило бы эти передачи. По мнению продюсера и композитора, из-за того, что в "голубых огоньках" каждый год выступают одни и те же артисты, у зрителей пропал к ним интерес. Ранее аналогичное мнение высказал Прохор Шаляпин. Он также считает, что в телеэфирах надо дать дорогу молодым исполнителям.Эта дискуссия в среде представителей шоу-бизнеса началась после того, как певец Валерий Меладзе привлек внимание к трудному положению артистов из-за ограничений по коронавирусу и высказал мнение, что, возможно, им стоит проигнорировать участие в новогодних шоу.Позже он пояснил, что это было гипотетическое предложение, а не призыв к бойкоту.
https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html
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новый год, знаменитости, звезды, виктор дробыш, несчастный случай, валерий меладзе, моргенштерн (алишер моргенштерн), little big, алексей кортнев

Кортнев объяснил, почему Little Big нет места на "голубых огоньках"

23:55 24.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр ВильфМоргенштерн, Алексей Кортнев и Илья Прусикин
Моргенштерн, Алексей Кортнев и Илья Прусикин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр Вильф
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Музыкант и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в интервью изданию НСН заявил, что Моргенштерн и группа Little Big будут неуместно смотреться на "голубых огоньках".
"Зачем зрителям этого шоу, возраст которых составляет 50 или 55 плюс, молодежные исполнители? Это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители не нужны публике", — считает Кортнев.
По его мнению, "новогодние огоньки можно тихо удалить, и всем нам будет только лучше".
Ранее Виктор Дробыш отметил, что участие хайповых музыкантов в новогодних шоу освежило бы эти передачи. По мнению продюсера и композитора, из-за того, что в "голубых огоньках" каждый год выступают одни и те же артисты, у зрителей пропал к ним интерес.
"Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького", — подчеркнул Дробыш.
Ранее аналогичное мнение высказал Прохор Шаляпин. Он также считает, что в телеэфирах надо дать дорогу молодым исполнителям.
Эта дискуссия в среде представителей шоу-бизнеса началась после того, как певец Валерий Меладзе привлек внимание к трудному положению артистов из-за ограничений по коронавирусу и высказал мнение, что, возможно, им стоит проигнорировать участие в новогодних шоу.
Позже он пояснил, что это было гипотетическое предложение, а не призыв к бойкоту.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 19:37Шоубиз
Пригожин и Лоза оценили призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
 
ШоубизНовый годЗнаменитостизвездыВиктор ДробышНесчастный случайВалерий МеладзеМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Little BigАлексей Кортнев
 
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