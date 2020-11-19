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https://ria.ru/20201119/prokhor-shalyapin-1585306596.html
Шаляпин высказался о бунте звезд: "Люди устали от этих артистов"
Шаляпин высказался о бунте звезд: "Люди устали от этих артистов"
Прохор Шаляпин высказал свое мнение о заявлениях известных артистов, которые просят помощи у государства. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:01
2020-11-19T17:05
шоубиз
прохор шаляпин
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин высказал свое мнение о заявлениях известных артистов, которые просят помощи у государства."Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должна сегодня молчать и не жаловаться на жизнь", – уверен артист.Шаляпин считает, что "люди устали от этих артистов". "У нас на сцене поет одна шваль", – заявил шоумен изданию Teleprogramma.pro.Прохор призвал "освободить места молодым, которым бог дал талант", и они "с удовольствием снялись в этом "Огоньке" бесплатно вместо Меладзе".Ранее Валерий Меладзе привлек внимание к бедственному материальному положению артистов из-за ограничений по коронавирусу. Он также высказал мнение, что, возможно, звездам стоит проигнорировать участие в новогодних шоу. Вскоре после этого Меладзе пояснил, что это было гипотетическое предложение, а не призыв к бойкоту.Однако слова певца начали активно комментировать коллеги по цеху. Одни считают, что артистам в сложившемся положении могло бы помочь государство или крупный бизнес, другие и с бойкотами новогодних шоу, и с просьбами о помощи категорически не согласны.В частности, Михаил Боярский считает, что просить помощи у государства артистам стыдно, и они должны найти другие способы зарабатывать деньги, если потеряли работу по своей основной профессии.
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прохор шаляпин, знаменитости, звезды

Шаляпин высказался о бунте звезд: "Люди устали от этих артистов"

13:01 19.11.2020 (обновлено: 17:05 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин высказал свое мнение о заявлениях известных артистов, которые просят помощи у государства.
"Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должна сегодня молчать и не жаловаться на жизнь", – уверен артист.
Шаляпин считает, что "люди устали от этих артистов". "У нас на сцене поет одна шваль", – заявил шоумен изданию Teleprogramma.pro.
Прохор призвал "освободить места молодым, которым бог дал талант", и они "с удовольствием снялись в этом "Огоньке" бесплатно вместо Меладзе".
Ранее Валерий Меладзе привлек внимание к бедственному материальному положению артистов из-за ограничений по коронавирусу. Он также высказал мнение, что, возможно, звездам стоит проигнорировать участие в новогодних шоу. Вскоре после этого Меладзе пояснил, что это было гипотетическое предложение, а не призыв к бойкоту.
Однако слова певца начали активно комментировать коллеги по цеху. Одни считают, что артистам в сложившемся положении могло бы помочь государство или крупный бизнес, другие и с бойкотами новогодних шоу, и с просьбами о помощи категорически не согласны.
В частности, Михаил Боярский считает, что просить помощи у государства артистам стыдно, и они должны найти другие способы зарабатывать деньги, если потеряли работу по своей основной профессии.
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:19Шоубиз
Боярский пристыдил артистов, просящих денег у государства
 
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