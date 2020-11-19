https://ria.ru/20201119/prokhor-shalyapin-1585306596.html

Шаляпин высказался о бунте звезд: "Люди устали от этих артистов"

Шаляпин высказался о бунте звезд: "Люди устали от этих артистов"

Прохор Шаляпин высказал свое мнение о заявлениях известных артистов, которые просят помощи у государства. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:01

2020-11-19T13:01

2020-11-19T17:05

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прохор шаляпин

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин высказал свое мнение о заявлениях известных артистов, которые просят помощи у государства."Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должна сегодня молчать и не жаловаться на жизнь", – уверен артист.Шаляпин считает, что "люди устали от этих артистов". "У нас на сцене поет одна шваль", – заявил шоумен изданию Teleprogramma.pro.Прохор призвал "освободить места молодым, которым бог дал талант", и они "с удовольствием снялись в этом "Огоньке" бесплатно вместо Меладзе".Ранее Валерий Меладзе привлек внимание к бедственному материальному положению артистов из-за ограничений по коронавирусу. Он также высказал мнение, что, возможно, звездам стоит проигнорировать участие в новогодних шоу. Вскоре после этого Меладзе пояснил, что это было гипотетическое предложение, а не призыв к бойкоту.Однако слова певца начали активно комментировать коллеги по цеху. Одни считают, что артистам в сложившемся положении могло бы помочь государство или крупный бизнес, другие и с бойкотами новогодних шоу, и с просьбами о помощи категорически не согласны.В частности, Михаил Боярский считает, что просить помощи у государства артистам стыдно, и они должны найти другие способы зарабатывать деньги, если потеряли работу по своей основной профессии.

https://ria.ru/20201118/boyarskiy-1585174167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, знаменитости, звезды