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Шоубиз
https://ria.ru/20201116/meladze-1584835203.html
Меладзе опубликовал видеообращение после скандала вокруг новогодних шоу
Меладзе опубликовал видеообращение после скандала вокруг новогодних шоу
Певец Валерий Меладзе опубликовал в инстаграме видеообращение к российским врачам. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:17
2020-11-16T15:23
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий меладзе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе опубликовал в инстаграме видеообращение к российским врачам.Артист попросил дать ему доступ в "красные зоны" стационаров с больными COVID-19, чтобы он смог там выступить."Я хочу поддержать морально, и, если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад", — сказал Меладзе.Как объяснил певец, он не считает это пиар-акцией. Меладзе добавил, что закрывает комментарии под постом."Я просто хочу быть рядом с вами, хочу вам помочь и применить свои силы и свои умения", — заключил музыкант.Валерий Меладзе оказался в центре скандала после того, как предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.Как позднее объяснил Меладзе, его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. Он рассказал о недавно полученных предложениях сняться в новогодних программах, выразив сомнение, что сможет принять их после своего поста. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.
https://ria.ru/20201115/bulanova-1584723429.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий меладзе

Меладзе опубликовал видеообращение после скандала вокруг новогодних шоу

14:17 16.11.2020 (обновлено: 15:23 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОткрытие первого казино в Красной Поляне
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе опубликовал в инстаграме видеообращение к российским врачам.
Артист попросил дать ему доступ в "красные зоны" стационаров с больными COVID-19, чтобы он смог там выступить.
"Я хочу поддержать морально, и, если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад", — сказал Меладзе.
Как объяснил певец, он не считает это пиар-акцией. Меладзе добавил, что закрывает комментарии под постом.
"Я просто хочу быть рядом с вами, хочу вам помочь и применить свои силы и свои умения", — заключил музыкант.
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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Буланова отреагировала на заявление Меладзе о новогодних шоу
Валерий Меладзе оказался в центре скандала после того, как предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.
Как позднее объяснил Меладзе, его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. Он рассказал о недавно полученных предложениях сняться в новогодних программах, выразив сомнение, что сможет принять их после своего поста. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.
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