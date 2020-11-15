https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html

Артисты ответили на призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ

Артисты ответили на призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ

Призыв певца Валерия Меладзе не участвовать в съемках новогодних телепередач не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:34

2020-11-15T14:34

2020-11-15T14:37

шоубиз

культура

коронавирус в россии

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новый год

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валерий меладзе

владимир винокур

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Призыв певца Валерия Меладзе не участвовать в съемках новогодних телепередач не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что во время пандемии артисты испытывают серьезные трудности.С идеей не сниматься в новогодних шоу Меладзе выступил в Instagram. По его словам, живые концерты на Новый год отменили, но без них нет ощущения праздника. А людям останется лишь смотреть программы по телевизору, добавил он.Тогда, предположил он, может быть, "кто-то заметит", что есть отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев."Не призыв, а предложение"Позже Меладзе пояснил, что не призывал к бойкоту, а лишь "гипотетически предположил ситуацию", когда в новогоднюю ночь не было бы никаких развлекательных программ. По его мнению, это расстроило бы многих телезрителей, но позволило бы обратить внимание на проблемы его коллег.Он добавил, что уже получил предложения сняться в традиционных новогодних программах, однако не уверен, что примет в них участие."Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост", — объяснил артист.Он признался, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок. А потери всей отрасли, по его оценкам, составили около 90 процентов."Нас лишили работы"Коллеги Меладзе отнеслись к идее бойкота новогодних шоу скептически. Так, Лев Лещенко полагает, что певец отчасти прав, но этот вопрос следует ставить по-другому. По словам Лещенко, "делать скандал из естественного рабочего момента" недопустимо. Тем не менее он признал, что из-за последствий пандемии многие российские артисты находятся в незавидном финансовом положении.Владимир Винокур, в свою очередь, отметил, что зрители ни в чем не виноваты."Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать", — пояснил он в беседе с телеканалом "Звезда".При этом артист согласился с Меладзе в том, что "беда огромная и необъяснимая".По словам Винокура, его коллектив сидит без работы девять месяцев — он платит 30 сотрудникам зарплату самостоятельно."Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!" — заключил артист.Не согласился с Меладзе и солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. По его мнению, съемки в новогодних шоу для артистов приятны и нужны, чтобы "чисто вспомнили, что ты есть".Григорьев-Апполонов рассказал, что их коллектив уже снялся в одной из новогодних передач и от новых возможных предложений не собирается отказываться. Но в целом Меладзе прав, считает певец. "Потому что происходит полная катастрофа у полуторамиллионной индустрии людей, которая работает в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, включая гардеробщиц", — сказал он телеканалу "Звезда". Предложение Меладзе прокомментировал и Юрий Лоза. По его мнению, на место тех, кто откажется выступать в шоу, придут другие артисты.А вот продюсер Иосиф Пригожин поддержал Меладзе. "По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — сказал он.Заявление в полициюПартия "Коммунисты России" усмотрела в словах Меладзе призывы к саботажу."Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу", — сказал РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина. Творческое сообщество, по его мнению, должно осудить Меладзе, а полиция, прокуратура и суд — привлечь его к ответственности и оштрафовать. Как сообщили РИА Новости в партии, заявление на Меладзе уже отправили в столичное ГУ МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/ng-1584175460.html

https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/grigorev-apollonov-1584078295.html

https://ria.ru/20201115/meladze-1584703887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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культура, коронавирус в россии, коммунисты россии, новый год, иосиф пригожин, валерий меладзе, владимир винокур, общество