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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201201/tatarstan-1587214315.html
В Татарстане создали офис молодежного сотрудничества России и ОИС
В Татарстане создали офис молодежного сотрудничества России и ОИС
Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия – Организация исламского сотрудничества" создан в Татарстане, сообщает... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:15
2020-12-01T18:15
республика татарстан
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия – Организация исламского сотрудничества" создан в Татарстане, сообщает министерство по делам молодёжи республики."Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и глава министерства по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов подписали соглашение о создании в республике федерального проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия − Организация исламского сотрудничества". Подписание состоялось в рамках молодежного форума "Наш Татарстан. Территория возможностей", - говорится в сообщении.Проектный офис создан по инициативе Росмолодежи и правительства Татарстана при поддержке МИД России. Целью проектного офиса является проектная поддержка системного взаимодействия молодёжи и молодежных организаций России и стран Организации исламского сотрудничества. В рамках работы офиса будет создана методическая база для молодёжи по основам кросс-культурной коммуникации, а также определён вектор работы молодёжи со странами ОИС."Подписание соглашения о создании проектного офиса в Казани – очень важное направление для нас… Дипломатия между молодыми людьми, как правило, самая эффективная. Создание проектных офисов направлено на то, чтобы ребятам стало легче общаться, а через это − сближать наши страны и делать мир добрее и спокойнее", - отметил Бугаев.В Татарстане проектный офис будет действовать на базе молодежного движения "Сэлэт" (работает с одаренными детьми и молодежью, ежегодно реализует более 50 проектов), которое с 2012 года представляет Россию на молодежном форуме ОИС. Отмечается, что офис в Татарстане стал четвертым в РФ, ранее аналогичные появились в Ульяновске, Салехарде и Омске.На одной из площадок форума "Наш Татарстан. Территория возможностей" проходит Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, на который собрались авторы боле 30 проектов из 18 стран. Наиболее интересные проекты посоревнуются за призовой фонд размером более 20 тысяч долларов на развитие стартапов. Среди проектов − приложения и платформы для улучшения экологии, образования, бизнеса.
https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html
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александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), казань, общество

В Татарстане создали офис молодежного сотрудничества России и ОИС

18:15 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфГород Казань. Слева - стела "Хоррият", на первом плане внизу - церковь святой Евдокии
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия – Организация исламского сотрудничества" создан в Татарстане, сообщает министерство по делам молодёжи республики.
"Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и глава министерства по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов подписали соглашение о создании в республике федерального проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия − Организация исламского сотрудничества". Подписание состоялось в рамках молодежного форума "Наш Татарстан. Территория возможностей", - говорится в сообщении.
Проектный офис создан по инициативе Росмолодежи и правительства Татарстана при поддержке МИД России. Целью проектного офиса является проектная поддержка системного взаимодействия молодёжи и молодежных организаций России и стран Организации исламского сотрудничества. В рамках работы офиса будет создана методическая база для молодёжи по основам кросс-культурной коммуникации, а также определён вектор работы молодёжи со странами ОИС.
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"Подписание соглашения о создании проектного офиса в Казани – очень важное направление для нас… Дипломатия между молодыми людьми, как правило, самая эффективная. Создание проектных офисов направлено на то, чтобы ребятам стало легче общаться, а через это − сближать наши страны и делать мир добрее и спокойнее", - отметил Бугаев.
В Татарстане проектный офис будет действовать на базе молодежного движения "Сэлэт" (работает с одаренными детьми и молодежью, ежегодно реализует более 50 проектов), которое с 2012 года представляет Россию на молодежном форуме ОИС. Отмечается, что офис в Татарстане стал четвертым в РФ, ранее аналогичные появились в Ульяновске, Салехарде и Омске.
На одной из площадок форума "Наш Татарстан. Территория возможностей" проходит Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, на который собрались авторы боле 30 проектов из 18 стран. Наиболее интересные проекты посоревнуются за призовой фонд размером более 20 тысяч долларов на развитие стартапов. Среди проектов − приложения и платформы для улучшения экологии, образования, бизнеса.
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Республика ТатарстанАлександр БугаевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Организация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
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