https://ria.ru/20201201/studenty-1587197279.html

В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам

В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам

Сенаторы просят правительство сделать обучение в России основанием для въезда иностранных студентов в страну в период пандемии, заявила глава комитета Совфеда... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:04

2020-12-01T17:04

2020-12-01T18:11

лилия гумерова

распространение нового коронавируса

россия

совет федерации рф

правительство рф

образование - общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы просят правительство сделать обучение в России основанием для въезда иностранных студентов в страну в период пандемии, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова."Обучение в нашей стране не является основанием для въезда в Россию иностранных студентов. Мы договорились, что будем с правительством прорабатывать такую возможность", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ" по итогам межведомственного совещания по этой теме.По ее словам, результаты мониторинга свидетельствуют, что "никаких проблем с массовым исключением иностранных студентов нет, цифры сопоставимы с прошлым годом".Парламентарий подчеркнула, что эпидемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны жизни, в том числе и на сферу образования. Она уточнила, что из 315 тысяч иностранных студентов порядка 100 тысяч находятся за рубежом, более 200 тысяч продолжают обучение в России в режиме онлайн или в традиционном формате, если это позволяет ситуация.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/studenty-1586935453.html

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лилия гумерова, россия, совет федерации рф, правительство рф, образование - общество