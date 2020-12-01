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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/studenty-1587197279.html
В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
Сенаторы просят правительство сделать обучение в России основанием для въезда иностранных студентов в страну в период пандемии, заявила глава комитета Совфеда... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:04
2020-12-01T18:11
лилия гумерова
распространение нового коронавируса
россия
совет федерации рф
правительство рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы просят правительство сделать обучение в России основанием для въезда иностранных студентов в страну в период пандемии, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова."Обучение в нашей стране не является основанием для въезда в Россию иностранных студентов. Мы договорились, что будем с правительством прорабатывать такую возможность", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ" по итогам межведомственного совещания по этой теме.По ее словам, результаты мониторинга свидетельствуют, что "никаких проблем с массовым исключением иностранных студентов нет, цифры сопоставимы с прошлым годом".Парламентарий подчеркнула, что эпидемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны жизни, в том числе и на сферу образования. Она уточнила, что из 315 тысяч иностранных студентов порядка 100 тысяч находятся за рубежом, более 200 тысяч продолжают обучение в России в режиме онлайн или в традиционном формате, если это позволяет ситуация.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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лилия гумерова, россия, совет федерации рф, правительство рф, образование - общество

В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам

17:04 01.12.2020 (обновлено: 18:11 01.12.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы просят правительство сделать обучение в России основанием для въезда иностранных студентов в страну в период пандемии, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.
"Обучение в нашей стране не является основанием для въезда в Россию иностранных студентов. Мы договорились, что будем с правительством прорабатывать такую возможность", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ" по итогам межведомственного совещания по этой теме.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 12:32Распространение нового коронавируса
Минобрнауки прокомментировало ситуацию с иностранными студентами
По ее словам, результаты мониторинга свидетельствуют, что "никаких проблем с массовым исключением иностранных студентов нет, цифры сопоставимы с прошлым годом".
Парламентарий подчеркнула, что эпидемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны жизни, в том числе и на сферу образования. Она уточнила, что из 315 тысяч иностранных студентов порядка 100 тысяч находятся за рубежом, более 200 тысяч продолжают обучение в России в режиме онлайн или в традиционном формате, если это позволяет ситуация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЛилия ГумероваРоссияСовет Федерации РФПравительство РФОбразование - Общество
 
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