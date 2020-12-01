https://ria.ru/20201201/operatsii-1587079557.html

Медцентр ДВФУ на острове Русский возобновил высокотехнологичные операции

Медцентр ДВФУ на острове Русский возобновил высокотехнологичные операции

Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, возобновил... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:22

2020-12-01T05:22

2020-12-01T05:22

олег пак

приморский океанариум

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, возобновил проведение высокотехнологичных операций, сообщает вуз.С 23 ноября Медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены на другие дни. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. Накануне в вузе РИА Новости сообщили, что отдельное судно будет доставлять врачей медицинского центра ДВФУ на острове Русский.Кроме того, Медцентр продолжает лечить сотрудников и студентов ДВФУ и жителей острова Русский, отрезанных от материка.Работа клиники частично восстановлена, операции возобновлены. Пациентов, находящихся в списке на оперативное вмешательство, администраторы клиники обзванивают и приглашают на госпитализацию."Организованная паромная переправа рассчитана в основном на поддержание жизнеобеспечения островитян и не может обеспечить высокий трафик амбулаторных пациентов, а для прооперированных пациентов чревата осложнениями. Поэтому мы очень благодарны за помощь ("Доброфлоту")", - сказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак, чьи слова приводятся в сообщении.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586952801.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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олег пак, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, общество