Медцентр ДВФУ на острове Русский возобновил высокотехнологичные операции
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.