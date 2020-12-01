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Медцентр ДВФУ на острове Русский возобновил высокотехнологичные операции
Медцентр ДВФУ на острове Русский возобновил высокотехнологичные операции
Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, возобновил... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:22
2020-12-01T05:22
олег пак
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, возобновил проведение высокотехнологичных операций, сообщает вуз.С 23 ноября Медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены на другие дни. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. Накануне в вузе РИА Новости сообщили, что отдельное судно будет доставлять врачей медицинского центра ДВФУ на острове Русский.Кроме того, Медцентр продолжает лечить сотрудников и студентов ДВФУ и жителей острова Русский, отрезанных от материка.Работа клиники частично восстановлена, операции возобновлены. Пациентов, находящихся в списке на оперативное вмешательство, администраторы клиники обзванивают и приглашают на госпитализацию."Организованная паромная переправа рассчитана в основном на поддержание жизнеобеспечения островитян и не может обеспечить высокий трафик амбулаторных пациентов, а для прооперированных пациентов чревата осложнениями. Поэтому мы очень благодарны за помощь ("Доброфлоту")", - сказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак, чьи слова приводятся в сообщении.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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олег пак, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, общество

Медцентр ДВФУ на острове Русский возобновил высокотехнологичные операции

05:22 01.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, возобновил проведение высокотехнологичных операций, сообщает вуз.
С 23 ноября Медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены на другие дни. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. Накануне в вузе РИА Новости сообщили, что отдельное судно будет доставлять врачей медицинского центра ДВФУ на острове Русский.
"Медицинский центр… в условиях действующего ограничения движения по Русскому мосту возобновил оказание высокотехнологичной медицинской помощи своим пациентам. Для обеспечения транспортной доступности врачам и медперсоналу компания "Доброфлот" предоставила катер для ежедневных рейсов на остров и обратно", - говорится в сообщении.
Кроме того, Медцентр продолжает лечить сотрудников и студентов ДВФУ и жителей острова Русский, отрезанных от материка.
Работа клиники частично восстановлена, операции возобновлены. Пациентов, находящихся в списке на оперативное вмешательство, администраторы клиники обзванивают и приглашают на госпитализацию.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Организованная паромная переправа рассчитана в основном на поддержание жизнеобеспечения островитян и не может обеспечить высокий трафик амбулаторных пациентов, а для прооперированных пациентов чревата осложнениями. Поэтому мы очень благодарны за помощь ("Доброфлоту")", - сказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак, чьи слова приводятся в сообщении.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
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Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

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Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

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Последствия снежного циклона в Приморье
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"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
 
Олег ПакПриморский океанариумДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокПриморский крайОбщество
 
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