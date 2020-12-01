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Армения призвала оперативнее реагировать на кризисные ситуации в ОДКБ

Армения призвала оперативнее реагировать на кризисные ситуации в ОДКБ

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости более оперативного реагирования на кризисные ситуации в странах ОДКБ, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:27

2020-12-01T16:27

2020-12-01T16:43

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

вагаршак арутюнян

ильхам алиев

азербайджан

одкб

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости более оперативного реагирования на кризисные ситуации в странах ОДКБ, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Отмечается, что Арутюнян "уделил особое внимание усилиям Российской Федерации, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, процессу и эффективности российской миротворческой миссии в Карабахе, особо коснувшись действий гуманитарного характера".Министр обороны Армении подчеркнул также важность поиска и обмена телами погибших военнослужащих и пленными, заявили в пресс-службе.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

россия

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, вагаршак арутюнян, ильхам алиев, азербайджан, одкб, армения, в мире