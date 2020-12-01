Армения призвала оперативнее реагировать на кризисные ситуации в ОДКБ
16:27 01.12.2020 (обновлено: 16:43 01.12.2020)
© Sputnik Вагаршак Арутюнян
© Sputnik
ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости более оперативного реагирования на кризисные ситуации в странах ОДКБ, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"В ходе заседания совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности Арутюнян проинформировал коллег о ситуации в Нагорном Карабахе, особо коснувшись вопроса сокращения сроков реализации механизмов реагирования на кризисные ситуации в государствах-членах ОДКБ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что Арутюнян "уделил особое внимание усилиям Российской Федерации, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, процессу и эффективности российской миротворческой миссии в Карабахе, особо коснувшись действий гуманитарного характера".
Министр обороны Армении подчеркнул также важность поиска и обмена телами погибших военнослужащих и пленными, заявили в пресс-службе.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.