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Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ
Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ
ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:28
2020-12-01T13:28
2020-12-01T13:28
одкб
сергей шойгу
таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий", - сказал он по итогам заседания совета министров обороны ОДКБ.Шойгу уточнил, что вместе с коллегами определили направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период."В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20201130/volodin-1586924042.html
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одкб, сергей шойгу, таджикистан, безопасность