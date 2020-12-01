https://ria.ru/20201201/odkb-1587142937.html

Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ

Шойгу рассказал о модернизации плана оперативного развертывания сил ОДКБ

ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:28

2020-12-01T13:28

2020-12-01T13:28

одкб

сергей шойгу

таджикистан

безопасность

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОДКБ изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развёртывания коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий", - сказал он по итогам заседания совета министров обороны ОДКБ.Шойгу уточнил, что вместе с коллегами определили направления развития военной составляющей в ближайший период, когда председательствовать в ОДКБ будет Таджикистан, а также спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетний период."В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, регламентирующего данные вопросы", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20201130/volodin-1586924042.html

таджикистан

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2020

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одкб, сергей шойгу, таджикистан, безопасность