https://ria.ru/20201201/obledenenie-1587086972.html

"Блокада" острова Русский: очереди на паром и подключение света

"Блокада" острова Русский: очереди на паром и подключение света

Жители острова Русский во Владивостоке уже 10 дней остаются отрезанными от материка из-за закрытия моста после циклона. Все это время там сохраняются... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:34

2020-12-01T08:34

2020-12-01T08:34

последствия непогоды в приморье

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Жители острова Русский во Владивостоке уже 10 дней остаются отрезанными от материка из-за закрытия моста после циклона. Все это время там сохраняются многочасовые очереди на паром, но жизнедеятельность островитян постепенно налаживается: обесточенные поселки подключают к электричеству, в дома вернулись вода и тепло.Русский - самый длинный в мире вантовый мост. Он был построен во Владивостоке к саммиту АТЭС в 2012 году. До запуска движения по мосту с Русским островом было налажено регулярное паромное сообщение – суда несколько раз в день доставляли пассажиров и машины к поселкам Поспелово, Подножье и на Канал. В 2012 году паромное сообщение закрыли, и теперь Русский, где живут, учатся и работают несколько тысяч человек, с материком связывает только автомобильный мост.Как выбраться на материкУтром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант после прошедшего ледяного дождя. Несколько дней мостовики ждали, пока наледь толщиной в несколько сантиметров оттает сама, но сохранялись морозы, и альпинисты начали чистить ванты вручную. Сначала к работам привлекали несколько человек, потом их число увеличили до 20, задействовав спасателей и промышленных альпинистов из соседних регионов.Со дня закрытия моста власти организовали движение одного парома - "Босфор Восточный", который вывозит людей на материк. Он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа. Сразу же перед пирсом на острове скопилось множество машин. День ото дня число авто, ожидающих паром, варьировалось, но всегда в очереди одномоментно стояло несколько десятков транспортных средств. При этом спецтехнику, грузовики поставщиков и машины скорой помощи на судно пропускают вне очереди. Поэтому, если островитянин стоит в колонне машин, например, десятым, гарантии, что он попадет на ближайший паром, нет.В последние несколько дней один-два рейса парома в день для пассажиров стали отменять или сдвигать из-за перевозки крупногабаритной техники для восстановления энергоснабжения острова. Это же судно периодически ходит и на остров Попова, где жители после циклона также остались без света.Мэрия регулярно просит горожан минимизировать поездки на Русский и с него на личном транспорте, так как по острову от пирса ходят бесплатные автобусы. Но зачастую жители Русского вынуждены ездить на материк к пожилым родственникам, в больницы, посещать там несколько учреждений за одну поездку, поэтому многим сложно отказаться от личного транспорта."Босфор Восточный" также ежедневно перевозит на материк и обратно множество пассажиров без машин - студентов ДВФУ, живущих в кампусе, сотрудников вуза и Медцентра ДВФУ, островитян, которые работают на материке, и других. Десятки учащихся университета при сходе с парома бегут на автобусы, которые заполняются за несколько минут.Как передает корреспондент РИА Новости, к полуденному рейсу во вторник на острове собрались около 20 легковых машин и несколько бензовозов. Спецмашины пропустили вне очереди, и за ними на судно вошло около пяти личных авто."Приехал к парому, был в очереди примерно двадцатым. Сейчас паром ушел, я стою пятнадцатым. Буду ждать следующего рейса – через два часа, надеюсь, на него попаду", - рассказал РИА Новости местный житель Олег.Из-за того, что жители островов Владивостока – Русского и Попова – оказались фактически отрезанными после циклона, прокуратура внесла мэру Олегу Гуменюку представление. По данным ведомства, одного парома мало, и администрация могла позаботиться о том, чтобы фрахтовать суда на период ЧС в соседних портах.Во вторник, как ожидается, к перевозке пассажиров на Русский подключатся четыре десантных катера Тихоокеанского флота, выделенные по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева.Без света на отрезанном островеВечером 18 ноября, когда циклон только подошел к региону, у значительной части жителей острова пропало электричество. Далее в ряде поселков на Русском исчезли вода и отопление. Больше недели многие километры оборванных проводов ЛЭП лежали вдоль дорог или висели на деревьях, также местами повалило деревянные опоры. Из-за обледенения оборвало провода, соединяющие Русский с Владивостоком через остров Елены.Электроснабжение на Русском обеспечивает компания "Оборонэнерго", и, по данным властей, ее специалисты вскоре после первых обрывов начали устранять аварии. При этом, по словам жителей Русского, энергетики начали активно работать лишь спустя неделю после первых отключений - после того, как был устранен основной объем аварий на материковых участках "Оборонэнерго". Тогда же на остров начали завозить технику для починки сетей, а губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил усилить группировку энергетиков – "Оборонэнерго" стали помогать другие организации, а также - в расчистке завалов деревьев - МЧС и военные.Только спустя неделю после первых отключений света в поселке Подножье, где стоит десяток многоквартирных десятиэтажных домов, подключили дизель-генератор, людям стали подавать свет на несколько часов в день. Спустя 10 суток после циклона генераторы привезли еще в несколько поселков острова, а ряд улиц энергетики подключили к постоянному электроснабжению. По данным на вторник, в большинство домов Русского и на котельные электричество подается от генераторов, тепло- и водоснабжение восстановлено. Без света остаются отдельные дома в поселке Воевода, район Владивостокской крепости и бывшей Радиотехнической школы.Жители Русского уже длительное время жалуются на ветхие сети "Оборонэнерго", которые, по их словам, давно не ремонтировались. При сильном ветре постоянно происходят отключения электричества, а при прохождении тайфунов островитяне сидят без света до суток. Информацию о необходимости замены электросетей на Русском подтвердил и Кожемяко, который регулярно посещает остров. По его словам, сетей низкого напряжения на острове практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети". Власти пообещали восстановить устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор. Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник опоры уже начали завозить на Русский.До сих пор - уже две недели - на острове отмечаются локальные проблемы с мобильной связью из-за нарушения работы части вышек операторов. Во вторник на острове возобновило работу почтовое отделение, закрытое с 19 ноября. Машина с почтой на Русский не приходила с того же числа. При этом сотрудники отделения отмечают, что интернет до сих пор не работает, и посылки получить пока нельзя.Университет помогаетДальневосточный федеральный университет на Русском, кампус которого без перебоев получает электроэнергию и тепло от отдельной мини-ТЭЦ, с закрытием моста временно перешел на онлайн-обучение в электронных образовательных средах. Вуз приютил в своих гостиницах более 700 студентов, сотрудников университета, аптек и магазинов, строителей, электриков, водителей автобусов, которым приходилось ежедневно ездить с материка на остров. Кроме того, в кампусе поселили почти 150 жителей Русского, которые остаются без света и тепла после циклона.Расположенный на острове Медцентр ДВФУ 23 ноября из-за закрытия моста приостановил проведение операций, но продолжал оказывать помощь пациентам, которые уже находились в учреждении, а также экстренную - жителям острова. В понедельник, 30 ноября, врачей с материка и обратно начал доставлять катер компании "Доброфлот", и Медцентр возобновил проведение высокотехнологичных операций.Обстановка сноснаяС закрытием моста в магазинах острова резко пропали свечи, газовые баллоны, спички, соль, вода в пятилитровых емкостях и хлеб. Наладить поставки бизнесменам удалось только через несколько дней. Некоторые из них воспользовались ситуацией и подняли цены на газ с 80-100 рублей до 120 рублей за баллон. Сейчас ситуация с обеспечением продуктами и ценами на них стабилизировалась, в большинстве магазинов - полный ассортимент."Обстановка сейчас на остове сносная, гораздо лучше, чем была неделю назад и сразу после "апокалипсиса". Уже расчищены дороги, нет необходимости в подвозе полевых кухонь. Свет на несколько часов от генератора - лучше, чем его полное отсутствие в течение недели и дольше. Хорошо, что этот коллапс произошел еще в относительно теплое время, иначе трубы отопления могли бы промерзнуть. Эта ситуация напомнила о том, что снабжение и сообщение с островом может быть нарушено в любой момент", - рассказал РИА Новости один из жителей поселка Воевода Алексей.По его словам, эта ЧС показала, что руководящим органам стоит обратить внимание на альтернативные способы сообщения с Русским, чтобы не приходилось снимать паром с рейсов на остров Попова, то же касается создания резерва генераторов."Самим жителям острова, да и всего Владивостока, нужно иметь минимальный запас газа, еды и воды хотя бы на 2-3 дня", - считает собеседник.Спустя 10 дней после закрытия Русского моста его очистка продолжается. По данным обслуживающей организации ФКУ ДСД "Дальний Восток", 123 из 168 вант освобождены ото льда, но также предстоит обколоть наледь с пилонов. Открытие моста уже несколько раз переносили, в последний раз - на 30 ноября, но в понедельник власти вновь сообщили, что запускать движение по мосту пока опасно. Специалисты ожидают, что при хорошей погоде - без осадков и ветра - оставшиеся работы могут занять не менее недели, а точные сроки открытия будут названы в среду-четверг. По данным синоптиков, в первой декаде декабря снега и нового ледяного дождя во Владивостоке не ожидается.

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, происшествия