Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/navalnyy-1587151122.html
На "Эхе" прокомментировали данные о проверке высказываний Навального
На "Эхе" прокомментировали данные о проверке высказываний Навального
Высказывания блогера Алексея Навального в эфире "Эха Москвы", после которых следователи, по сообщениям СМИ, якобы организовали проверку, прозвучали в программе... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:05
2020-12-01T14:34
алексей навальный
алексей венедиктов (журналист)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576513783_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d8ad67360ffb311e603e0ff189631937.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Высказывания блогера Алексея Навального в эфире "Эха Москвы", после которых следователи, по сообщениям СМИ, якобы организовали проверку, прозвучали в программе "Утренний разворот" от 27 апреля, однако к радиостанции по этому поводу никто пока не обращался, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.Ранее СМИ сообщили, что московские следователи якобы проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о свержении конституционного строя в РФ.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления. -0-
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201106/oppozitsiya-1583317225.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576513783_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_683b01c411c3a0f1bd70871b0ef05b2a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, алексей венедиктов (журналист), москва, общество

На "Эхе" прокомментировали данные о проверке высказываний Навального

14:05 01.12.2020 (обновлено: 14:34 01.12.2020)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Высказывания блогера Алексея Навального в эфире "Эха Москвы", после которых следователи, по сообщениям СМИ, якобы организовали проверку, прозвучали в программе "Утренний разворот" от 27 апреля, однако к радиостанции по этому поводу никто пока не обращался, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.
Ранее СМИ сообщили, что московские следователи якобы проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о свержении конституционного строя в РФ.
"Это был прямой эфир в программе "Утренний разворот" 27 апреля 2020 года. К нам никто с 27 апреля не обращался", - рассказал Венедиктов.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Нарышкин: на территории стран НАТО обсуждали как оживить протестное движение в России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 10:12
Нарышкин рассказал, как Запад хотел оживить протестное движение в России
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления. -0-
 
Алексей НавальныйАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
Лента новостейМолния