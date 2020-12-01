https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587082192.html
Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
Российские миротворцы очистили от взрывоопасных предметов участок Лачинского коридора в Карабахе, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:09
2020-12-01T07:09
2020-12-01T08:24
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские миротворцы очистили от взрывоопасных предметов участок Лачинского коридора в Карабахе, рассказали в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские военные обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по этой территории.Также за прошедшие сутки на территории Нагорного Карабаха удалось восстановить три опоры линий электропередачи, 1,2 тысячи метров газопровода, более полутора тысяч метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.По информации оборонного ведомства, всего в ходе миротворческой операции инженерные подразделения очистили более 29 гектаров местности и около десяти километров дорог, проверили более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201130/karabakh-1587070082.html
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РИА Новости
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лачинский коридор, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские миротворцы очистили от взрывоопасных предметов участок Лачинского коридора в Карабахе, рассказали в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские военные обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по этой территории.
"Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий", — говорится в релизе.
Также за прошедшие сутки на территории Нагорного Карабаха удалось восстановить три опоры линий электропередачи, 1,2 тысячи метров газопровода, более полутора тысяч метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.
По информации оборонного ведомства, всего в ходе миротворческой операции инженерные подразделения очистили более 29 гектаров местности и около десяти километров дорог, проверили более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.
Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана
и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев
подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.