https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587082192.html

Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе

Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы очистили от взрывоопасных предметов участок Лачинского коридора в Карабахе, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:09

2020-12-01T07:09

2020-12-01T08:24

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские миротворцы очистили от взрывоопасных предметов участок Лачинского коридора в Карабахе, рассказали в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские военные обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по этой территории.Также за прошедшие сутки на территории Нагорного Карабаха удалось восстановить три опоры линий электропередачи, 1,2 тысячи метров газопровода, более полутора тысяч метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.По информации оборонного ведомства, всего в ходе миротворческой операции инженерные подразделения очистили более 29 гектаров местности и около десяти километров дорог, проверили более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружили и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов.Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201130/karabakh-1587070082.html

лачинский коридор

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире