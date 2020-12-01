https://ria.ru/20201201/marsel-1587201692.html
Алиев предложил Франции отдать Марсель
Алиев предложил Франции отдать Марсель
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции переименовать Марсель и создать там отдельное государство. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:25
2020-12-01T17:25
2020-12-01T17:58
никол пашинян
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции переименовать Марсель и создать там отдельное государство.Так он прокомментировал резолюцию французского сената с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и потребовать от Баку вывести войска из региона.В обращении к нации Алиев задался вопросом, почему страны, которые находятся в тысячах километров и не имеют никакого отношения к вопросу, принимают подобные документы.По его словам, Франция не сделала никаких практических шагов для разрешения конфликта в Карабахе, несмотря на то что много лет была сопредседателем Минской группы.Алиев также посоветовал больше не употреблять термин "нагорнокарабахский конфликт", который остался в прошлом.Президент Азербайджана в начале октября уже заявлял, что если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половину населения которого составляют армяне. Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. При содействии мирового сообщества они предприняли несколько попыток договориться о перемирии, но безуспешно.Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян договорились о полном прекращении огня в регионе с 10 ноября. Согласно трехстороннему заявлению, Армения и Азербайджан должны остановиться на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
предложил Франции
переименовать Марсель
и создать там отдельное государство.
Так он прокомментировал резолюцию французского сената с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха
и потребовать от Баку
вывести войска из региона.
В обращении к нации Алиев задался вопросом, почему страны, которые находятся в тысячах километров и не имеют никакого отношения к вопросу, принимают подобные документы.
По его словам, Франция не сделала никаких практических шагов для разрешения конфликта в Карабахе, несмотря на то что много лет была сопредседателем Минской группы.
"А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", — добавил глава Азербайджана.
Алиев также посоветовал больше не употреблять термин "нагорнокарабахский конфликт", который остался в прошлом.
Президент Азербайджана в начале октября уже заявлял, что если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половину населения которого составляют армяне.
Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Баку и Ереван
обвинили друг друга в эскалации конфликта. При содействии мирового сообщества они предприняли несколько попыток договориться о перемирии, но безуспешно.
Владимир Путин
, Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян
договорились о полном прекращении огня в регионе с 10 ноября. Согласно трехстороннему заявлению, Армения и Азербайджан должны остановиться на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.