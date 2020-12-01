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Алиев предложил Франции отдать Марсель
Алиев предложил Франции отдать Марсель
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции переименовать Марсель и создать там отдельное государство. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:25
2020-12-01T17:58
никол пашинян
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции переименовать Марсель и создать там отдельное государство.Так он прокомментировал резолюцию французского сената с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и потребовать от Баку вывести войска из региона.В обращении к нации Алиев задался вопросом, почему страны, которые находятся в тысячах километров и не имеют никакого отношения к вопросу, принимают подобные документы.По его словам, Франция не сделала никаких практических шагов для разрешения конфликта в Карабахе, несмотря на то что много лет была сопредседателем Минской группы.Алиев также посоветовал больше не употреблять термин "нагорнокарабахский конфликт", который остался в прошлом.Президент Азербайджана в начале октября уже заявлял, что если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половину населения которого составляют армяне. Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. При содействии мирового сообщества они предприняли несколько попыток договориться о перемирии, но безуспешно.Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян договорились о полном прекращении огня в регионе с 10 ноября. Согласно трехстороннему заявлению, Армения и Азербайджан должны остановиться на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201130/boeviki-1586989251.html
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никол пашинян, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире

Алиев предложил Франции отдать Марсель

17:25 01.12.2020 (обновлено: 17:58 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции переименовать Марсель и создать там отдельное государство.
Так он прокомментировал резолюцию французского сената с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и потребовать от Баку вывести войска из региона.
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В обращении к нации Алиев задался вопросом, почему страны, которые находятся в тысячах километров и не имеют никакого отношения к вопросу, принимают подобные документы.
По его словам, Франция не сделала никаких практических шагов для разрешения конфликта в Карабахе, несмотря на то что много лет была сопредседателем Минской группы.

"А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", — добавил глава Азербайджана.

Алиев также посоветовал больше не употреблять термин "нагорнокарабахский конфликт", который остался в прошлом.
Президент Азербайджана в начале октября уже заявлял, что если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половину населения которого составляют армяне.
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Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. При содействии мирового сообщества они предприняли несколько попыток договориться о перемирии, но безуспешно.
Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян договорились о полном прекращении огня в регионе с 10 ноября. Согласно трехстороннему заявлению, Армения и Азербайджан должны остановиться на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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