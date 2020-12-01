https://ria.ru/20201201/liderstvo-1587134763.html

Дрозденко: стратегическая цель - индустриальное лидерство Ленобласти

Дрозденко: стратегическая цель - индустриальное лидерство Ленобласти

Власти Ленинградской области поддерживают технологические инициативы и инновационное образование в регионе, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:58

2020-12-01T12:58

2020-12-01T12:58

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области поддерживают технологические инициативы и инновационное образование в регионе, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече Клуба губернаторов, открывающем онлайн-конвент "Бизнес без границ" в Северо-Западном федеральном округе, организованном АНО "Платформа НТИ" и Фондом Росконгресс.По его словам, одна из стратегических целей развития Ленинградской области – индустриальное лидерство, поэтому меры поддержки у региональных властней направлены, в первую очередь, на развитие действующих производств и привлечение новых промышленных инвесторов."У нас уже реализуется десять мегапроектов с общим объемом инвестиций более 2,5 триллионов рублей, они позволят создать 18 тысяч новых рабочих мест", – сказал Дрозденко.Он отметил, что за последний год в регионе были приняты два новых закона, направленных на поддержку инвестиций и промышленности. Закон о Региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих, налоговыми льготами по нему могут воспользоваться инвесторы с объемом инвестиций от 50 миллионов рублей. Закон об Инвестиционном налоговом вычете призван обеспечить ускорение темпов модернизации действующих производителей за счет возможности уменьшить сумму налога на прибыль организаций на часть инвестиционных расходов.Глава региона также отметил, что для развития инноваций в регионе необходима поддержка квалифицированных кадров."У нас уже есть современное оборудование, используются новые технологии, но без рук, которые будут строить и работать на новых предприятиях большого прорыва не получится. Поэтому мы создаем в регионе четыре технопарка-кванториума и губернаторский лицей на 350 мест, где будем выращивать кадры со школьной скамьи", – отметил Дрозденко.Он также уточнил, что в школе-технопарке "Кудрово" уже реализуется проект детского инжинирингового центра "Автопром "Северо-Запад", где школьники под руководством автосборочного предприятия, поставщиков автокомпонентов и инжиниринговых компаний проводят инженерные разработки и создание действующих моделей автомобилей.

https://ria.ru/20201130/zakony-1586970949.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область