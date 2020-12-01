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В Кремле не стали комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе
В Кремле не стали комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе
В Кремле не комментируют заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Карабахе, но в целом транспортные вопросы стоят на повестке дня... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:18
2020-12-01T12:18
2020-12-01T12:23
нахичевань
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Карабахе, но в целом транспортные вопросы стоят на повестке дня глав России и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее"."Я конкретно эту тему оставлю без комментария", - заявил Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он напомнил, что некоторое время назад в одном из сообщений Кремля о телефонном разговоре Путина с азербайджанским коллегой говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе."Такую фразу вы у нас в сообщениях найдете. Поэтому темы транспортных коммуникаций - да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария", - отметил пресс-секретарь президента РФ.На просьбу уточнить, относится ли отказ комментировать именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина, Песков подтвердил: "Да".
https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587082192.html
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нахичевань, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире