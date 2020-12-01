https://ria.ru/20201201/koridor-1587123877.html

В Кремле не стали комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

В Кремле не стали комментировать слова Алиева о новом коридоре в Карабахе

В Кремле не комментируют заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Карабахе, но в целом транспортные вопросы стоят на повестке дня... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:18

2020-12-01T12:18

2020-12-01T12:23

нахичевань

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле не комментируют заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о новом коридоре в Карабахе, но в целом транспортные вопросы стоят на повестке дня глав России и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее"."Я конкретно эту тему оставлю без комментария", - заявил Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Он напомнил, что некоторое время назад в одном из сообщений Кремля о телефонном разговоре Путина с азербайджанским коллегой говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе."Такую фразу вы у нас в сообщениях найдете. Поэтому темы транспортных коммуникаций - да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария", - отметил пресс-секретарь президента РФ.На просьбу уточнить, относится ли отказ комментировать именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина, Песков подтвердил: "Да".

https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587082192.html

https://ria.ru/20201130/boeviki-1586989251.html

нахичевань

турция

азербайджан

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нахичевань, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире