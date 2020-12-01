https://ria.ru/20201201/karabakh-1587175424.html

В Минобороны рассказали о ситуации в Лачинском районе в Карабахе

В Минобороны рассказали о ситуации в Лачинском районе в Карабахе

Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы, сообщил журналистам во вторник официальный... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:37

2020-12-01T15:37

2020-12-01T15:44

игорь конашенков

ильхам алиев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Первого декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха", - сказал он.Это последний из трех районов, которые планировались к передаче в рамках договоренностей."Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - добавил Конашенков.

https://ria.ru/20201201/demobilizatsiya-1587153619.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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игорь конашенков, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире