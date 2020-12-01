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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587175424.html
В Минобороны рассказали о ситуации в Лачинском районе в Карабахе
В Минобороны рассказали о ситуации в Лачинском районе в Карабахе
Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы, сообщил журналистам во вторник официальный... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:37
2020-12-01T15:44
игорь конашенков
ильхам алиев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Первого декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха", - сказал он.Это последний из трех районов, которые планировались к передаче в рамках договоренностей."Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - добавил Конашенков.
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азербайджан
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игорь конашенков, ильхам алиев, азербайджан, армения, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

В Минобороны рассказали о ситуации в Лачинском районе в Карабахе

15:37 01.12.2020 (обновлено: 15:44 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин (Бердзор)
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин (Бердзор) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
© РИА НовостиОбстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020
"Первого декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха", - сказал он.
Это последний из трех районов, которые планировались к передаче в рамках договоренностей.
"Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - добавил Конашенков.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковИльхам АлиевАзербайджанАрменияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
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