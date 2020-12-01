В Минобороны рассказали о ситуации в Лачинском районе в Карабахе
15:37 01.12.2020 (обновлено: 15:44 01.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин (Бердзор)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Азербайджану передан Лачинский район в Нагорном Карабахе, а Лачинский коридор контролируют российские миротворцы, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее о передаче Лачинского коридора под контроль российских миротворцев заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
© РИА НовостиОбстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе на 1 декабря 2020
"Первого декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха", - сказал он.
Это последний из трех районов, которые планировались к передаче в рамках договоренностей.
"Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - добавил Конашенков.