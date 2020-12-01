https://ria.ru/20201201/karabakh-1587097171.html

Лачинский район в Карабахе перешел под контроль Азербайджана

Лачинский район в Карабахе перешел под контроль Азербайджана

Последний, третий по счету район - Лачинский - со вторника официально перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:06

2020-12-01T10:06

2020-12-01T10:06

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мид франции‎

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости, Евгений Орел. Последний, третий по счету район - Лачинский - со вторника официально перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября. При этом Ереван сохранил за собой контроль над Лачинским коридором шириной пять километров, который обеспечивает связь непризнанной НКР с Арменией и не затрагивает город Шушу.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.Таким образом, ключевые пункты трехстороннего соглашения Россия-Армения-Азербайджан по Карабаху выполнены: в регионе развернут миротворческий контингент РФ, режим прекращения огня полностью соблюдается. На переданных Баку территориях проводится разминирование, а внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в свои дома.На Западе реагируют холодноКак отмечали в Москве, после достижения долгожданного мира в Карабахе Запад "удивил" отсутствием полноформатной реакции на данное событие, а о роли России в решении давнего конфликта эти страны не упоминают вовсе. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Запад в провокациях для срыва договоренностей по региону.В СВР утверждают, что некоторые западные страны пытаются убедить жителей Армении, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение для Еревана. При этом вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия фактически находилась на подступах к Степанакерту, пояснил глава российского ведомства.Однако буквально за день до этого президент России Владимир Путин дал большое интервью российским СМИ, в котором весьма положительно оценил роль США и Франции, которые наряду с РФ являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по наборно-карабахскому урегулированию. Глава государства подчеркнул, что достигнутые в ночь на 10 ноября договоренности идут в русле того, что предлагала Минская группа, а потому повода для обид у Парижа и Вашингтона нет.Об обидах на Россию западные сопредседатели Минской группы ОБСЕ не говорили, однако и горячей поддержки в связи с трехсторонним соглашением не высказали. Более того, заявили о неких остающихся "нерешенных вопросах". Комментируя сдержанную реакцию Запада, глава российского МИД Сергей Лавров впоследствии заявил, что у США и Франции проявляется "уязвленное самолюбие" по теме Нагорного Карабаха.Независимость или статус-кво?Мирное соглашение подписано, но споры вокруг статуса региона не утихают. На прошедшей неделе сенат Франции почти единогласно принял резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Сенат осудил "военную агрессию" Баку при поддержке Анкары и призвал к немедленному выводу азербайджанских войск, а также восстановлению границ, определенных в 1994 году.Резолюция вызвала резкую негативную реакцию со стороны Баку и Анкары. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал этот документ "клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций, с грубым нарушением норм международного права". В похожем ключе высказалась и Турция. "Эта резолюция - пример пренебрежения основополагающими принципами международного права, легитимности и справедливости по внутриполитическим соображениям", - прокомментировали в турецком внешнеполитическом ведомстве.Впрочем, резолюция носит рекомендательный характер, и в министерстве иностранных дел Франции уже заверили, что Париж не признает независимость Нагорного Карабаха. Однако вопрос о будущем статусе региона по-прежнему актуален, и опрошенные РИА Новости эксперты считают, что здесь стороны будут отстаивать свои интересы максимально жестко.Как заявил ранее президент России Владимир Путин, с точки зрения международного права Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана, поскольку Армения не признала независимость и суверенитет региона. Но пока, по словам Путина, решено сохранять статус-кво, положение, существующее на данный момент. Что будет дальше, возможно, предстоит думать уже будущим руководителям.Разногласия остаютсяБывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху, посол и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров в беседе с РИА Новости заявил, что считает вопрос о будущем статусе региона самым важным и трудным во всем "карабахском досье". Настолько трудным, что предугадать сегодня, в каком ключе и на какой основе он будет решаться, невозможно."Президент (Азербайджана - ред.) Ильхам Алиев ранее выступил с инициативой создания культурной автономии для армян Нагорного Карабаха, однако я считаю, что этого недостаточно. Безусловно, автономия нужна, но также нужно что-то еще. Армянам необходимо дать большую степень самостоятельности в тех районах, где они представляют явное большинство населения", - полагает бывший дипломат.Он уверен, что в будущем, когда будет решаться вопрос о статусе региона, Баку будет максимально жестко отстаивать не только свое право распоряжаться перешедшими под его контроль территориями, но и свои притязания на другие районы Нагорного Карабаха. Оценивая уже пройденный путь, Казимиров назвал важнейшим событием размещение в непризнанной республике российских миротворческих сил."Прибытие миротворцев России - вопрос номер один по важности не только в деле мира между Азербайджаном и Арменией, но и для позиций России в Закавказье. Положить конец тем распрям, которые существуют между двумя странами - благородная задача, которую поставило перед собой российское руководство", - указал собеседник агентства.Фактически, по его словам, вся обстановка в Закавказье уже многие годы остается "заминированной" карабахским конфликтом, и этот вопрос "давно пора было решать"."В этом плане довольно много удалось сделать именно в ночь с 9 по 10 ноября", - отметил бывший российский дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/karabakh-1587084384.html

https://ria.ru/20201130/karabakh-1587004183.html

https://ria.ru/20201129/gruz-1586865654.html

https://ria.ru/20201128/razminirovanie-1586749444.html

https://ria.ru/20201130/boeviki-1586989251.html

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