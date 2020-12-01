Армянское ТВ заявило о применении силы к репортерам на акции в Ереване
18:53 01.12.2020 (обновлено: 18:54 01.12.2020)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАкция протеста в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Директор информационно-аналитической службы армянского телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян заявил о сломанных телекамерах из-за действий полиции при задержании участников акции протеста в Ереване, которые требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее противники премьера попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана, однако были оттеснены полицейскими. В участки были доставлены 35 человек. Остальные участники акции направились к зданию правительства.
"Никол (Пашинян), ты лжешь, даже говоря о свободе слова. Видел бы ты, как твои полицейские тащили к машине оператора телеканала. Ты ответишь за пропавшую технику, разбитые камеры?" - заявил Манукян в ходе общения с журналистами.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.