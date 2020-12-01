https://ria.ru/20201201/erevan-1587216291.html

В Ереване полиция задержала 35 человек на акции против Пашиняна

В Ереване полиция задержала 35 человек на акции против Пашиняна

Полиция доставила в участки 35 оппозиционеров, требовавших во вторник в Ереване отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:24

2020-12-01T18:24

2020-12-01T18:41

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Полиция доставила в участки 35 оппозиционеров, требовавших во вторник в Ереване отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее противники премьера попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана, однако были оттеснены полицейскими. Были задержанные. Остальные участники акции направились к зданию правительства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

баку

азербайджан

армения

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Протестующие в Ереване поют во время шествия по центральным улицам В Ереване началась акция протеста. Митингующие перекрывают центральные улицы города. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 2020-12-01T18:24 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире