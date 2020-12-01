https://ria.ru/20201201/erevan-1587216291.html
В Ереване полиция задержала 35 человек на акции против Пашиняна
В Ереване полиция задержала 35 человек на акции против Пашиняна
Полиция доставила в участки 35 оппозиционеров, требовавших во вторник в Ереване отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:24
2020-12-01T18:24
2020-12-01T18:41
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Полиция доставила в участки 35 оппозиционеров, требовавших во вторник в Ереване отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее противники премьера попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана, однако были оттеснены полицейскими. Были задержанные. Остальные участники акции направились к зданию правительства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html
баку
азербайджан
армения
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Протестующие в Ереване поют во время шествия по центральным улицам
В Ереване началась акция протеста. Митингующие перекрывают центральные улицы города. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
2020-12-01T18:24
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РИА Новости
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире