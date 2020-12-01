https://ria.ru/20201201/erevan-1587199883.html
В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит акция оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:14
2020-12-01T17:14
2020-12-01T18:54
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. В Ереване проходит акция оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Ряд протестующих забрались на троллейбус и скандируют лозунги.Через некоторое время сторонники оппозиции собрались у здания правительства.В центр армянской столицы стянули большие силы полиции, которые оттеснили митингующих, пытавшихся перекрыть один из центральных проспектов Еревана.В пресс-службе МВД Армении РИА Новости сообщили, что в полицейские участки доставили 35 человек.Митинги в Ереване и других городах Армении с требованием отставки Пашиняна проходят уже несколько недель. Они начались после того, как премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.Согласно документу, под контроль Баку перешли ряд районов, которые ранее контролировали армянские силы.Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение стало для него крайне тяжелым. Алиев, в свою очередь, назвал это капитуляцией Армении.
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587200006.html
https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html
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Протестующие в Ереване поют во время шествия по центральным улицам
В Ереване началась акция протеста. Митингующие перекрывают центральные улицы города. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
2020-12-01T17:14
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ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, в мире