https://ria.ru/20201201/bezopasnost-1587079301.html

Российские военные контролируют безопасность Лачинского коридора

Российские военные контролируют безопасность Лачинского коридора

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:15

2020-12-01T05:15

2020-12-01T05:15

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.Военнослужащие российского миротворческого континента ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 26 тысяч беженцев.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201130/karabakh-1587070082.html

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире