https://ria.ru/20201201/aliev-1587152901.html
Алиев заявил, что жизнь в Карабахе будет хорошей
Алиев заявил, что жизнь в Карабахе будет хорошей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахского конфликта больше нет, по его словам, жизнь проживающих в Карабахе людей будет хорошей. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:13
2020-12-01T14:13
2020-12-01T14:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахского конфликта больше нет, по его словам, жизнь проживающих в Карабахе людей будет хорошей."Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты", - заявил Алиев в своем обращении к народу.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587124411.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире