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Алиев предложил Франции "отдать" город Марсель
Алиев предложил Франции "отдать" город Марсель
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:02
2020-12-01T22:21
никол пашинян
парламент франции
мид франции‎
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
париж
армения
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БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них.Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и требование к Азербайджану вывести войска из региона. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса."Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", - заявил Алиев в своем обращении к народу.По словам президента Азербайджана, термин "нагорно-карабахский конфликт" остался уже в прошлом. "Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин", - сказал он.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587141925.html
https://ria.ru/20201201/koridor-1587123877.html
азербайджан
париж
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никол пашинян, парламент франции, мид франции‎, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, париж, армения

Алиев предложил Франции "отдать" город Марсель

14:02 01.12.2020 (обновлено: 22:21 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них.
Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и требование к Азербайджану вывести войска из региона. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.
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Алиев рассказал о соглашении по российско-турецкому центру в Карабахе
"Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", - заявил Алиев в своем обращении к народу.
По словам президента Азербайджана, термин "нагорно-карабахский конфликт" остался уже в прошлом. "Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин", - сказал он.
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Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
 
Никол ПашинянПарламент ФранцииМИД Франции‎Ильхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанПарижАрмения
 
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