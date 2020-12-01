Алиев предложил Франции "отдать" город Марсель
14:02 01.12.2020 (обновлено: 22:21 01.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил
БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них.
Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха и требование к Азербайджану вывести войска из региона. Вместе с тем госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в ходе рассмотрения резолюции заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.
"Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", - заявил Алиев в своем обращении к народу.
По словам президента Азербайджана, термин "нагорно-карабахский конфликт" остался уже в прошлом. "Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин", - сказал он.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.