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В Старой Ладоге открылась историческая выставка
В Старой Ладоге открылась историческая выставка
В Старой Ладоге в Староладожской крепости после реставрационных работ открылась новая историческая экспозиция, которая раскрывает перед зрителями этапы освоения РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:57
2020-11-30T13:57
ленинградская область
старая ладога
александр дрозденко
ленинградская область
великий новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Старой Ладоге в Староладожской крепости после реставрационных работ открылась новая историческая экспозиция, которая раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По его словам, в Стрелочной башне крепости была проведена масштабная реставрация, которая позволила поднять фундамент и укрепить его."Сейчас здесь расположилась великолепная экспозиция, которой позавидует даже Великий Новгород. В ней есть единственные в России экспонаты. Сейчас мы готовимся продолжить реставрацию крепости. В частности — необходимо восстановить береговые укрепления", — сказал глава региона.Он напомнил, что ремонтно-реставрационные работы на территории крепости в Старой Ладоге начались в 2013 году за счет средств бюджета Ленинградской области. Одним из первых элементов было восстановлено прясло — участок крепостной стены между двумя башнями — с северо-западной стороны, придав ему исторический облик XVII века. В нижних частях стен, а также в печурах подошвенных бойниц сохранилась подлинная кладка XV века, а на внутренней поверхности прясла сохранился фрагмент облицовки более раннего периода. На Стрелочной башне воссоздали шатровую кровлю, металлические конструктивные и декоративные элементы лестниц, дверных приборов деревянных ворот и экспозиционного щита бойницы."Работы на башне завершились в 2016 году. Сейчас в Стрелочной башне развернулась обширная экспозиция "Археология Ладоги", в которую вошло более 3,5 тысячи предметов, дополненных картографическими и изобразительными материалами и современным мультимедийным оборудованием, — каждый новый уровень раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья", - сказал Дрозденко.
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старая ладога, александр дрозденко, ленинградская область, великий новгород

В Старой Ладоге открылась историческая выставка

13:57 30.11.2020
 
© РИА Новости / Светлана МаксимоваСтарая Ладога
Старая Ладога - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Светлана Максимова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Старой Ладоге в Староладожской крепости после реставрационных работ открылась новая историческая экспозиция, которая раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, в Стрелочной башне крепости была проведена масштабная реставрация, которая позволила поднять фундамент и укрепить его.
"Сейчас здесь расположилась великолепная экспозиция, которой позавидует даже Великий Новгород. В ней есть единственные в России экспонаты. Сейчас мы готовимся продолжить реставрацию крепости. В частности — необходимо восстановить береговые укрепления", — сказал глава региона.
Он напомнил, что ремонтно-реставрационные работы на территории крепости в Старой Ладоге начались в 2013 году за счет средств бюджета Ленинградской области. Одним из первых элементов было восстановлено прясло — участок крепостной стены между двумя башнями — с северо-западной стороны, придав ему исторический облик XVII века. В нижних частях стен, а также в печурах подошвенных бойниц сохранилась подлинная кладка XV века, а на внутренней поверхности прясла сохранился фрагмент облицовки более раннего периода. На Стрелочной башне воссоздали шатровую кровлю, металлические конструктивные и декоративные элементы лестниц, дверных приборов деревянных ворот и экспозиционного щита бойницы.
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"Работы на башне завершились в 2016 году. Сейчас в Стрелочной башне развернулась обширная экспозиция "Археология Ладоги", в которую вошло более 3,5 тысячи предметов, дополненных картографическими и изобразительными материалами и современным мультимедийным оборудованием, — каждый новый уровень раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья", - сказал Дрозденко.
 
Ленинградская областьСтарая ЛадогаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьВеликий Новгород
 
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