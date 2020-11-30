В Старой Ладоге открылась историческая выставка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Старой Ладоге в Староладожской крепости после реставрационных работ открылась новая историческая экспозиция, которая раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, в Стрелочной башне крепости была проведена масштабная реставрация, которая позволила поднять фундамент и укрепить его.
"Сейчас здесь расположилась великолепная экспозиция, которой позавидует даже Великий Новгород. В ней есть единственные в России экспонаты. Сейчас мы готовимся продолжить реставрацию крепости. В частности — необходимо восстановить береговые укрепления", — сказал глава региона.
Он напомнил, что ремонтно-реставрационные работы на территории крепости в Старой Ладоге начались в 2013 году за счет средств бюджета Ленинградской области. Одним из первых элементов было восстановлено прясло — участок крепостной стены между двумя башнями — с северо-западной стороны, придав ему исторический облик XVII века. В нижних частях стен, а также в печурах подошвенных бойниц сохранилась подлинная кладка XV века, а на внутренней поверхности прясла сохранился фрагмент облицовки более раннего периода. На Стрелочной башне воссоздали шатровую кровлю, металлические конструктивные и декоративные элементы лестниц, дверных приборов деревянных ворот и экспозиционного щита бойницы.
"Работы на башне завершились в 2016 году. Сейчас в Стрелочной башне развернулась обширная экспозиция "Археология Ладоги", в которую вошло более 3,5 тысячи предметов, дополненных картографическими и изобразительными материалами и современным мультимедийным оборудованием, — каждый новый уровень раскрывает перед зрителями этапы освоения и развития Южного Приладожья", - сказал Дрозденко.