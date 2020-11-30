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СК обвинил дагестанских наркополицейских в вымогательстве миллиона рублей
СК обвинил дагестанских наркополицейских в вымогательстве миллиона рублей
Трое полицейских в Дербенте насилием и угрозой подбросить наркотики вымогали 1 миллион рублей у местного жителя, им предъявлены обвинения по четырем статьям УК... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:39
2020-11-30T15:39
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя – РИА Новости. Трое полицейских в Дербенте насилием и угрозой подбросить наркотики вымогали 1 миллион рублей у местного жителя, им предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану.Трое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, среди которых начальник отделения, обвиняются "в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения), частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) и частью 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности)", говорится в релизе.По версии следствия, 1 августа они задержали в Дербенте 29-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, применили в отношении него насилие и потребовали признаться в сбыте наркотиков."В случае отказа наркополицейские пригрозили подбросить ему наркотическое вещество в крупном размере, по которому предусмотрено лишение свободы более 10 лет. Получив согласие, они потребовали от мужчины 1 миллион рублей. В ходе разговора потерпевший добился снижения требуемой суммы до 500 тысяч рублей. После этого один из обвиняемых принес сверток с наркотическим веществом и положил его в наружный карман брюк мужчины, который затем они якобы изъяли у него в присутствии понятых. В тот же день мужчина попросил своих родственников и знакомых перевести ему на банковскую карту 350 тысяч рублей, которые он снял в банкомате и передал подозреваемым", – пояснили в ведомстве.На основании сфальсифицированных результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201104/tsapka-1582942463.html
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), дербент, происшествия

СК обвинил дагестанских наркополицейских в вымогательстве миллиона рублей

15:39 30.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 30 ноя – РИА Новости. Трое полицейских в Дербенте насилием и угрозой подбросить наркотики вымогали 1 миллион рублей у местного жителя, им предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану.
Трое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, среди которых начальник отделения, обвиняются "в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения), частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) и частью 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности)", говорится в релизе.
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По версии следствия, 1 августа они задержали в Дербенте 29-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, применили в отношении него насилие и потребовали признаться в сбыте наркотиков.
"В случае отказа наркополицейские пригрозили подбросить ему наркотическое вещество в крупном размере, по которому предусмотрено лишение свободы более 10 лет. Получив согласие, они потребовали от мужчины 1 миллион рублей. В ходе разговора потерпевший добился снижения требуемой суммы до 500 тысяч рублей. После этого один из обвиняемых принес сверток с наркотическим веществом и положил его в наружный карман брюк мужчины, который затем они якобы изъяли у него в присутствии понятых. В тот же день мужчина попросил своих родственников и знакомых перевести ему на банковскую карту 350 тысяч рублей, которые он снял в банкомате и передал подозреваемым", – пояснили в ведомстве.
На основании сфальсифицированных результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в пресс-службе.
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