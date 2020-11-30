https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

Отдохнуть и поработать. Как сбежать от пандемии на райский остров

Отдохнуть и поработать. Как сбежать от пандемии на райский остров

Во время пандемии на курортах все больше долгосрочных туристов — фрилансеров и работающих удаленно. Многие предпочитают переждать ковидные ограничения в местах... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:00

2020-11-30T13:16

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Во время пандемии на курортах все больше долгосрочных туристов — фрилансеров и работающих удаленно. Многие предпочитают переждать ковидные ограничения в местах с теплым климатом. А сфера гостеприимства за их счет компенсирует потери массового турпотока. Куда направляются такие путешественники и какие условия им предлагают разные города и страны, — в материале РИА Новости.Офис на берегу моряЧем холоднее становится, тем больше миграция на черноморское побережье. Едут в Крым, на курорты Краснодарского края.В несезон цена за проживание в отеле категории три звезды с питанием "завтрак и ужин" — 20 тысяч рублей. Огромные апартаменты в горах сдают за 600-700 рублей в сутки. Еще и кешбэк — 20 процентов."Я хотела провести зиму на Шри-Ланке или Бали, но из-за эпидемии планы изменились", — говорит руководитель SММ-отдела интернет-магазина путешествий Ольга Ермолина. В сентябре в Сочи ей не понравилось — много отдыхающих и сервис не очень. Она перебралась на месяц в Абхазию — в Новый Афон и Пицунду. А потом вернулась на российское побережье.Цены на все, по ее словам, — московские. Есть пробки. Каршеринг только с посуточной оплатой. Такси недорогое — за 200-300 рублей доставит в любой район города.Поблизости от МосквыНо не все удаленщики поехали к на юг, к морю. "У нас летняя дача недалеко от Обнинска, в Калужской области. И в августе мы решили остаться в этом городе, работать дистанционно", — рассказывает социальный педагог благотворительного фонда Екатерина Заостровцева.Там хорошие бытовые условия, частное медобслуживание, школа рядом с домом, а не в часе езды, как в столице. "Московских соседей за десять лет я так толком и не узнала. А здесь к нам пришли знакомиться в первый же день", — улыбается она.Единственное, что смущает, — отношение местных врачей к коронавирусу: "Массового и бесплатного тестирования здесь нет".Зимовка на турецкой АдриатикеЕсть и смельчаки, которые, несмотря на нестабильную обстановку с открытием-закрытием границ, все же уехали в другую страну. "Первый локдаун мы провели в московской квартире. На втором его этапе захотели иметь возможность выходить на улицу и жить в комфортном климате", — говорит маркетолог Анна Меркулова, перебравшаяся в Турцию.Подмосковье смущало наступающими холодами, Мальдивы — дороговизной, а эта средиземноморская страна подошла идеально: тепло, современная медицина, перелет 3,5 часа, визу ставят в аэропорту.Туристический сезон заканчивается в ноябре. Цены снижаются, купаться уже нельзя, но можно гулять по берегу, ездить по достопримечательностям или просто сидеть в саду у бассейна. "У нас большая компания — пять взрослых и ребенок. Снимаем виллу, что по цене примерно как аренда московской квартиры, от которой мы отказались", — объясняет Анна.В небольшом приморском городке, где они поселились, спокойно и уютно, в магазинах и кафе все стоит дешевле, чем в Москве. Правда, сотовая связь и аренда машины обходятся дороже. Из минусов — не всегда удобно работать из-за перебоев с интернетом.Пересидеть в Латинской Америке"Мы в пандемию решили поработать на удаленке из Бразилии — тут тепло, лето начинается в декабре и много достопримечательностей, — говорит маркетолог Дарья. — Кроме того, по уровню жизни сопоставимо с Москвой". Рассматривали ОАЭ или Мальдивы, но там слишком дорого. А от идеи провести зиму в Мексике отказались из-за разницы часовых поясов — было бы очень сложно синхронизировать рабочий день с московским офисом.Большинство стран на Южно-Американском континенте не требуют от россиян визы, если они едут на срок до 90 дней с туристическими целями."Сейчас живем прямо у океанского пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, — описывает Дарья. — Начинаем работать по Москве, когда тут рассвет. И получается, что после окончания трудового дня у нас остается еще несколько часов светлого времени суток, это супер!"Минус — мало кто в Бразилии говорит по-английски. Спасает только офлайн-Google-переводчик, признается Дарья. Иностранцев-удаленщиков меньше, чем в других локациях, например на Бали. Магазины работают, но не круглосуточно, как в Москве.Скоро они планируют отправиться в Перу, Чили, Эквадор, которые открыты для туристов.Где ждут удаленщиковМногие страны — чаще всего экзотические острова — вводят специальные визы для фрилансеров и квалифицированных сотрудников корпораций, работающих удаленно.Почти все такие государства разрешают жить на своей территории до года и обязуют гостей приобрести медстраховку и арендовать жилье. Важное требование — источник дохода должен быть за границей, прибывшие не имеют права конкурировать с местными на рынке труда. Такие условия ставят долгосрочным туристам власти Маврикия, Барбадоса, а Аруба ограничивает пребывание тремя месяцами.Карибское государство Антигуа и Барбуда готово принимать надолго цифровых кочевников, получающих не менее 50 тысяч долларов в год. Эмират Дубай — тех, чей заработок превышает пять тысяч долларов в месяц. А Исландия, которая также планирует ввести новые правила, от соискателей долгосрочной визы потребует подтверждение дохода от 88 тысяч долларов в год.Таиланд будет выдавать туристам документ для проживания на 90 дней с правом двукратного продления без необходимости выезда из страны (в сумме до 270 дней).

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