https://ria.ru/20201124/islandiya-1586083104.html
Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
Власти Исландии нашли способ помочь турбизнесу и привлечь туристов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:41
2020-11-24T17:41
2020-11-24T17:41
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коронавирус covid-19
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новости - туризм
исландия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти Исландии нашли способ помочь турбизнесу и привлечь туристов, сообщает Travel and Leisure.Правительство планирует привлечь обеспеченных граждан из других государств проводить больше времени в стране. Эта мера должна помочь в восстановлении индустрии туризма, доходы которой в 2020 году сократились на 79 процентов от показателей предыдущего года.Фрилансеры, работающие на зарубежные компании, смогут получить шестимесячную визу. Они должны документально подтвердить трудовые отношения с заграничным работодателем и иметь ежемесячный доход выше 7360 долларов. Также им придется приобрести медстраховку."Это попытка привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там", — сказала бывший член парламента Исландии Аста Гудрун Хельгадоттир. Власти ожидают, что "долгосрочные" туристы смогут стимулировать экономику, арендуя отели или квартиры, тратя деньги в ресторанах, совершая поездки по стране на выходные. При этом они не будут конкурировать за рабочие места с местным населением.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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визы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, исландия, сан-франциско
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Власти Исландии нашли способ помочь турбизнесу и привлечь туристов, сообщает
Travel and Leisure.
Правительство планирует привлечь обеспеченных граждан из других государств проводить больше времени в стране. Эта мера должна помочь в восстановлении индустрии туризма, доходы которой в 2020 году сократились на 79 процентов от показателей предыдущего года.
Фрилансеры, работающие на зарубежные компании, смогут получить шестимесячную визу. Они должны документально подтвердить трудовые отношения с заграничным работодателем и иметь ежемесячный доход выше 7360 долларов. Также им придется приобрести медстраховку.
"Это попытка привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там", — сказала бывший член парламента Исландии Аста Гудрун Хельгадоттир.
Власти ожидают, что "долгосрочные" туристы смогут стимулировать экономику, арендуя отели или квартиры, тратя деньги в ресторанах, совершая поездки по стране на выходные. При этом они не будут конкурировать за рабочие места с местным населением.