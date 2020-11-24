https://ria.ru/20201124/islandiya-1586083104.html

Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам

Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам

Власти Исландии нашли способ помочь турбизнесу и привлечь туристов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:41

2020-11-24T17:41

2020-11-24T17:41

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти Исландии нашли способ помочь турбизнесу и привлечь туристов, сообщает Travel and Leisure.Правительство планирует привлечь обеспеченных граждан из других государств проводить больше времени в стране. Эта мера должна помочь в восстановлении индустрии туризма, доходы которой в 2020 году сократились на 79 процентов от показателей предыдущего года.Фрилансеры, работающие на зарубежные компании, смогут получить шестимесячную визу. Они должны документально подтвердить трудовые отношения с заграничным работодателем и иметь ежемесячный доход выше 7360 долларов. Также им придется приобрести медстраховку."Это попытка привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там", — сказала бывший член парламента Исландии Аста Гудрун Хельгадоттир. Власти ожидают, что "долгосрочные" туристы смогут стимулировать экономику, арендуя отели или квартиры, тратя деньги в ресторанах, совершая поездки по стране на выходные. При этом они не будут конкурировать за рабочие места с местным населением.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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визы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, исландия, сан-франциско