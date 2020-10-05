https://ria.ru/20201005/frilansery-1578119845.html
Антигуа и Барбуда открывает границы для путешественников-фрилансеров
Островное государство Антигуа и Барбуда открывает границы для путешественников-фрилансеров, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:41
2020-10-05T10:41
2020-10-05T10:41
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
антигуа и барбуда
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>Островное государство Антигуа и Барбуда открывает границы для путешественников-фрилансеров, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/antigua-and-barbuda-remote-working-nomad-digital-residence" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Оно присоединяется к растущему списку направлений, которые хотят пригласить к себе людей, совмещающих работу и поездки по миру. Недавно с такой инициативой выступили Аруба и Барбадос.Власти готовы на два года предоставить статус резидента тем, чей годовой доход превышает 50 тысяч долларов.Обладатель специальной визы сможет отдыхать на 365 пляжах бывшей британской колонии, заниматься дайвингом, подводной рыбалкой. "Из Антигуа вы можете работать так же, как из офиса в любой точке мира", — сказал премьер-министр страны Гастон Браун. Он подчеркнул, что там отлично работает сотовая связи и Wi-Fi.На островах благополучная ситуация с коронавирусом – им переболели менее ста жителей. И это еще один аргумент для "цифровых кочевников".
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
антигуа и барбуда
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, антигуа и барбуда
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Островное государство Антигуа и Барбуда открывает границы для путешественников-фрилансеров, сообщает
Travel and Leisure.
Оно присоединяется к растущему списку направлений, которые хотят пригласить к себе людей, совмещающих работу и поездки по миру. Недавно с такой инициативой выступили Аруба и Барбадос.
Власти готовы на два года предоставить статус резидента тем, чей годовой доход превышает 50 тысяч долларов.
Обладатель специальной визы сможет отдыхать на 365 пляжах бывшей британской колонии, заниматься дайвингом, подводной рыбалкой. "Из Антигуа вы можете работать так же, как из офиса в любой точке мира", — сказал премьер-министр страны Гастон Браун. Он подчеркнул, что там отлично работает сотовая связи и Wi-Fi.
На островах благополучная ситуация с коронавирусом – им переболели менее ста жителей. И это еще один аргумент для "цифровых кочевников".