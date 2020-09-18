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Туризм
https://ria.ru/20200918/tailand-1577432222.html
Бангкок станет основным местом прибытия для туристов с долгосрочной визой
Бангкок, а не остров Пхукет, как предполагалось ранее, выбран в качестве основного направления для начала приема иностранных туристов по новой долгосрочной... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:15
2020-09-18T13:15
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
бангкок
таиланд
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<strong>БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Бангкок, а не остров Пхукет, как предполагалось ранее, выбран в качестве основного направления для начала приема иностранных туристов по новой долгосрочной туристической визе, сообщает Bangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта Таиланда.Бангкок больше подходит для "долгосрочных" туристов, которые, по планам ведомства, должны начать прибывать в страну в начале октября. Им придется проходить обязательный 14-дневный карантин за собственный счет, для которого в столице создана и опробована вся необходимая инфраструктура — более удобная и совершенная, чем в других провинциях, заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракан.Никакие другие туристические визы и безвизовые разрешения на пребывание Таиланд пока возобновлять не планирует. Долгосрочные визы на 90 дней с правом продления на такой же срок еще дважды, причем без необходимости выезда из страны, вводятся для поддержки турсектора. Его доля в ВВП ранее составляла 20 процентов, но существенно снизилась, учитывая полугодовое полное отсутствие иностранных гостей из-за COVID-19. До 30 сентября в Таиланде действует режим чрезвычайного положения.План временного введения в действие долгосрочных туристических виз был одобрен во вторник кабинетом министров страны и передан в соответствующие ведомства для детальной отработки и подготовки приказа, который будет опубликован в Royal Government Gazette, государственном периодическом издании для представления новых указов, законов и подзаконных актов.Он подчеркнул, что главное для будущих долгосрочных туристов – правильно подготовить необходимые документы и подать их в срок. Помимо паспортов понадобится медицинский страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов и лечения от COVID-19, медсправки и бронь карантинной гостиницы из списка, который предоставляет посольство, а также доказательства аренды или приобретения иным способом жилья для долгосрочного пребывания.Такие туристы смогут прилетать в Таиланд только чартерными авиарейсами и частными самолетами, говорится в сообщении. Возобновление регулярного авиасообщения, прекращенного в начале апреля, таиландскими властями пока не планируется.Предполагается, что будет разрешено прибытие не более трех чартерных рейсов из-за границы в неделю, со 100 туристами на борту каждого. То есть в страну будут прилетать 1200 туристов в месяц, сообщает издание.
https://ria.ru/20191026/1560156397.html
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
https://ria.ru/20190915/1558534502.html
пхукет (остров)
бангкок
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, таиланд

Бангкок станет основным местом прибытия для туристов с долгосрочной визой

13:15 18.09.2020
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© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / AlexGukBO
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БАНГКОК, 18 сен – РИА Новости. Бангкок, а не остров Пхукет, как предполагалось ранее, выбран в качестве основного направления для начала приема иностранных туристов по новой долгосрочной туристической визе, сообщает Bangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта Таиланда.
Бангкок больше подходит для "долгосрочных" туристов, которые, по планам ведомства, должны начать прибывать в страну в начале октября. Им придется проходить обязательный 14-дневный карантин за собственный счет, для которого в столице создана и опробована вся необходимая инфраструктура — более удобная и совершенная, чем в других провинциях, заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракан.
Никакие другие туристические визы и безвизовые разрешения на пребывание Таиланд пока возобновлять не планирует.
Долгосрочные визы на 90 дней с правом продления на такой же срок еще дважды, причем без необходимости выезда из страны, вводятся для поддержки турсектора. Его доля в ВВП ранее составляла 20 процентов, но существенно снизилась, учитывая полугодовое полное отсутствие иностранных гостей из-за COVID-19. До 30 сентября в Таиланде действует режим чрезвычайного положения.
План временного введения в действие долгосрочных туристических виз был одобрен во вторник кабинетом министров страны и передан в соответствующие ведомства для детальной отработки и подготовки приказа, который будет опубликован в Royal Government Gazette, государственном периодическом издании для представления новых указов, законов и подзаконных актов.
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"Туроператоры уже могут начинать рекламную кампанию долгосрочной туристической визы, а потенциальные гости — обращаться в представительства Туристического управления Таиланда (ТАТ) в своих странах или в компанию Thailand Longdstay Company, работающую при ТАТ", — сказал министр.

Он подчеркнул, что главное для будущих долгосрочных туристов – правильно подготовить необходимые документы и подать их в срок. Помимо паспортов понадобится медицинский страховой полис с покрытием не менее 100 тысяч долларов и лечения от COVID-19, медсправки и бронь карантинной гостиницы из списка, который предоставляет посольство, а также доказательства аренды или приобретения иным способом жилья для долгосрочного пребывания.
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Такие туристы смогут прилетать в Таиланд только чартерными авиарейсами и частными самолетами, говорится в сообщении. Возобновление регулярного авиасообщения, прекращенного в начале апреля, таиландскими властями пока не планируется.
Предполагается, что будет разрешено прибытие не более трех чартерных рейсов из-за границы в неделю, со 100 туристами на борту каждого. То есть в страну будут прилетать 1200 туристов в месяц, сообщает издание.
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