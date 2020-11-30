https://ria.ru/20201130/turtropa-1586953555.html
В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа
В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа
В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:41
2020-11-30T13:41
2020-11-30T13:41
ленинградская область
алексей толстой (писатель)
ленинградская область
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, основной достопримечательностью нового туристического маршрута станут Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась "Зеркальная экспозиция"."Здесь авторы проекта "В поисках исчезнувшей усадьбы" воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы "Пустынька", фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах", — пояснил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков."Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века", — пояснил он.Новый туристический маршрут создан общественной организацией "Сохранение природы и культурного наследия" на средства гранта комитета Ленинградской области по туризму, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200716/1574453884.html
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алексей толстой (писатель), ленинградская область, тосненский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области
на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого
"Пустынька" в Тосненском районе
появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, основной достопримечательностью нового туристического маршрута станут Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась "Зеркальная экспозиция".
"Здесь авторы проекта "В поисках исчезнувшей усадьбы" воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы "Пустынька", фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах", — пояснил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков.
"Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века", — пояснил он.
Новый туристический маршрут создан общественной организацией "Сохранение природы и культурного наследия" на средства гранта комитета Ленинградской области по туризму, добавили в пресс-службе.