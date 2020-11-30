https://ria.ru/20201130/turtropa-1586953555.html

В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа

В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа

В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:41

2020-11-30T13:41

2020-11-30T13:41

ленинградская область

алексей толстой (писатель)

ленинградская область

тосненский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, основной достопримечательностью нового туристического маршрута станут Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась "Зеркальная экспозиция"."Здесь авторы проекта "В поисках исчезнувшей усадьбы" воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы "Пустынька", фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах", — пояснил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков."Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века", — пояснил он.Новый туристический маршрут создан общественной организацией "Сохранение природы и культурного наследия" на средства гранта комитета Ленинградской области по туризму, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200716/1574453884.html

ленинградская область

тосненский район

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алексей толстой (писатель), ленинградская область, тосненский район