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Ленинградская область
https://ria.ru/20201130/turtropa-1586953555.html
В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа
В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа
В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:41
2020-11-30T13:41
ленинградская область
алексей толстой (писатель)
ленинградская область
тосненский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, основной достопримечательностью нового туристического маршрута станут Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась "Зеркальная экспозиция"."Здесь авторы проекта "В поисках исчезнувшей усадьбы" воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы "Пустынька", фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах", — пояснил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков."Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века", — пояснил он.Новый туристический маршрут создан общественной организацией "Сохранение природы и культурного наследия" на средства гранта комитета Ленинградской области по туризму, добавили в пресс-службе.
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алексей толстой (писатель), ленинградская область, тосненский район

В Ленобласти на территории усадьбы Толстого появится новая туртропа

13:41 30.11.2020
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинДень Святого Валентина во Владивостоке
День Святого Валентина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области на территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого "Пустынька" в Тосненском районе появится новая туристическая тропа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, основной достопримечательностью нового туристического маршрута станут Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась "Зеркальная экспозиция".
"Здесь авторы проекта "В поисках исчезнувшей усадьбы" воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы "Пустынька", фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах", — пояснил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков.
"Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века", — пояснил он.
Новый туристический маршрут создан общественной организацией "Сохранение природы и культурного наследия" на средства гранта комитета Ленинградской области по туризму, добавили в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлексей Толстой (писатель)Ленинградская областьТосненский район
 
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