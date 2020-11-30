https://ria.ru/20201130/turmarshrut-1586954588.html
Старую и Новую Ладогу объединит один туристический маршрут
Старую и Новую Ладогу объединит один туристический маршрут
Старую и Новую Ладогу объединит один туристический маршрут, с помощью которого туристы смогут узнать истоки зарождения Руси, сообщил губернатор Ленинградской... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:44
2020-11-30T13:44
2020-11-30T13:44
ленинградская область
старая ладога
александр дрозденко
ленинградская область
новая ладога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Старую и Новую Ладогу объединит один туристический маршрут, с помощью которого туристы смогут узнать истоки зарождения Руси, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.О планах по объединению городов в единый маршрут губернатор заявил во время открытия музея в Новой Ладоге музея, посвященного прославленному русскому полководцу Александру Суворову.По его словам, несмотря на то, что жизнь музея только начинается, он уже завязал дружеские отношения с музеем знаменитого полководца в Санкт-Петербурге. Теперь они готовятся к новым совместным проектам и расширению экспозиции."Но поскольку сам Суворов проводил учения, в том числе, в районе Старой Ладоги, можно в туристическом маршруте объединить Старую Ладогу и Новую, чтобы посетители, особенно юные, видели, откуда Русь пошла", — сказал глава региона.Он также уточнил, что музей расположился в отреставрированном здании на одноименной улице Суворова, относящемся теперь к Новоладожскому историко-краеведческому музею — филиалу "Музейного агентства Ленинградской области"."В современном выставочном пространстве Суворов — военачальник, патриот, мыслитель. В городе, где в течение четырех лет Александр Васильевич командовал Суздальским пехотным полком, он составил "Полковое учреждение" – инструкцию, содержавшую основные положения и правила по воспитанию солдат, службе и боевой подготовке войск. Эта инструкция легла в основу главного труда генералиссимуса "Наука побеждать", — резюмировал он.Интерактивная экспозиция вовлекает посетителей в атмосферу полковой жизни 18 века, показывая не только военную составляющую, но и быт полка, взаимодействие с местным населением.
https://ria.ru/20201125/ekopolitsiya-1586241359.html
старая ладога
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старая ладога, александр дрозденко, ленинградская область, новая ладога
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости.
Старую и Новую Ладогу
объединит один туристический маршрут, с помощью которого туристы смогут узнать истоки зарождения Руси, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
О планах по объединению городов в единый маршрут губернатор заявил во время открытия музея в Новой Ладоге музея, посвященного прославленному русскому полководцу Александру Суворову.
По его словам, несмотря на то, что жизнь музея только начинается, он уже завязал дружеские отношения с музеем знаменитого полководца в Санкт-Петербурге
. Теперь они готовятся к новым совместным проектам и расширению экспозиции.
"Но поскольку сам Суворов проводил учения, в том числе, в районе Старой Ладоги
, можно в туристическом маршруте объединить Старую Ладогу и Новую, чтобы посетители, особенно юные, видели, откуда Русь пошла", — сказал глава региона.
Он также уточнил, что музей расположился в отреставрированном здании на одноименной улице Суворова, относящемся теперь к Новоладожскому историко-краеведческому музею — филиалу "Музейного агентства Ленинградской области".
"В современном выставочном пространстве Суворов — военачальник, патриот, мыслитель. В городе, где в течение четырех лет Александр Васильевич командовал Суздальским пехотным полком, он составил "Полковое учреждение" – инструкцию, содержавшую основные положения и правила по воспитанию солдат, службе и боевой подготовке войск. Эта инструкция легла в основу главного труда генералиссимуса "Наука побеждать", — резюмировал он.
Интерактивная экспозиция вовлекает посетителей в атмосферу полковой жизни 18 века, показывая не только военную составляющую, но и быт полка, взаимодействие с местным населением.