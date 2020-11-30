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https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586965117.html
Сенатор рассказал, кому выгодны санкции против "Северного потока — 2"
Сенатор рассказал, кому выгодны санкции против "Северного потока — 2"
Киев санкциями в отношении газопровода "Северный поток 2" пытается сохранить транзит российского газа по своей территории и отстоять интересы, прежде всего... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:24
2020-11-30T14:24
allseas
uniper
северный поток — 2
балтийское море
сергей цеков
газпром
сша
украина
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Киев санкциями в отношении газопровода "Северный поток 2" пытается сохранить транзит российского газа по своей территории и отстоять интересы, прежде всего отдельных олигархических кланов, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток 2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока 2", пишет газета."Украине выгодны эти санкции, даже если это идет вразрез национальным интересам европейских стран. Киевские власти считают, что таким образом они сохранят транзит российского газа по своей территории. Они уже вошли во вкус решать многие свои экономические вопросы, пытаясь шантажировать Россию транзитом газа", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, за причастностью к санкциям против "Северного потока 2" стоят не государственные интересы Украины, а прежде всего отдельных олигархических кланов, которые прилично зарабатывают на транзите газа по украинской территории."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
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балтийское море
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allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, сергей цеков, газпром, сша, украина, экономика

Сенатор рассказал, кому выгодны санкции против "Северного потока — 2"

14:24 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Киев санкциями в отношении газопровода "Северный поток 2" пытается сохранить транзит российского газа по своей территории и отстоять интересы, прежде всего отдельных олигархических кланов, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток 2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока 2", пишет газета.
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"Украине выгодны эти санкции, даже если это идет вразрез национальным интересам европейских стран. Киевские власти считают, что таким образом они сохранят транзит российского газа по своей территории. Они уже вошли во вкус решать многие свои экономические вопросы, пытаясь шантажировать Россию транзитом газа", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, за причастностью к санкциям против "Северного потока 2" стоят не государственные интересы Украины, а прежде всего отдельных олигархических кланов, которые прилично зарабатывают на транзите газа по украинской территории.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
 
AllseasUniperСеверный поток — 2Балтийское мореСергей ЦековГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
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